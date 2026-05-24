Công bố 112 sản phẩm công nghệ sẵn sàng chuyển giao

PGS.TS. Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua Viện Hàn lâm đã rà soát, lựa chọn các công nghệ và giải pháp có tiềm năng ứng dụng, chuyển giao và hoàn thành xây dựng “Danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa công nghệ.

Theo Danh mục này có 112 sản phẩm công nghệ được công bố với đa lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, công nghệ môi trường, nông nghiệp, thủy sản, vật liệu mới, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học và thiết bị phân tích. Nhiều công nghệ đã đạt mức độ sẵn sàng tương đối cao và có khả năng triển khai trong thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống.

PGS.TS. Phan Tiến Dũng cho biết thêm, nhiều kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã từng bước đi vào thực tiễn và được chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường, vật liệu, công nghệ thông tin, viễn thám và nông nghiệp công nghệ cao. Các công nghệ xử lý nước, quan trắc môi trường, hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài nguyên và sản xuất nông nghiệp đã được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ Phan Tiến Dũng nhấn mạnh, qua sự kiện này Viện Hàn lâm mong muốn tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan để từng bước giới thiệu các công nghệ phù hợp trên Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Việt Nam cũng như các nền tảng kết nối cung cầu công nghệ khác, qua đó tăng cường gắn nghiên cứu với ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển đất nước.

Bà Trần Thị Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) đánh giá, việc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chính thức công bố Danh mục có 112 công nghệ sẵn sàng chuyển giao là một hoạt động có nhiều ý nghĩa thực tiễn to lớn. Danh mục này thể hiện năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam trong nhiều lĩnh vực; việc số hóa và tích hợp lên Sàn Giao dịch Công nghệ Quốc gia sẽ giúp doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức có nhu cầu dễ dàng tiếp cận, tra cứu và kết nối với các chủ sở hữu công nghệ trên phạm vi cả nước.

Đây cũng là một mô hình hợp tác điển hình giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu và tổ chức trung gian nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.