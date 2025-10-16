Viettel mở rộng kinh doanh logistics tại Lào

(Ngày Nay) - Ngày 15/10, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đánh dấu sự mở rộng hoạt động của Viettel trong lĩnh vực logistics và hạ tầng vận tải quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước.

Unitel Logistics là thương hiệu hình thành từ sự hợp tác giữa Viettel Post (đại diện là Viettel Post Lào) và Unitel, được định hướng trở thành doanh nghiệp logistics tích hợp, ứng dụng công nghệ số toàn diện trong quản lý và vận hành chuỗi cung ứng. Các hoạt động trọng tâm gồm logistics, kho bãi, vận tải liên vận quốc tế và thương mại điện tử xuyên biên giới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng giữa Việt Nam, Lào và các quốc gia lân cận.

Trước đó, ngày 8/10, Viettel Post Lào và Unitel, hai đơn vị thành viên của Viettel, đã ký kết hợp tác dịch vụ vận chuyển, hình thành nền tảng cho chuỗi logistics nội địa tại Lào. Hai bên phối hợp xây dựng mạng lưới vận chuyển, khai thác hệ thống kho bãi, trung tâm tập kết và vận tải xuyên biên giới, hướng tới cung cấp dịch vụ logistics toàn trình tích hợp trên nền tảng công nghệ Viettel, trong đó Viettel Post Lào đảm nhiệm vận chuyển trung gian (Middle Mile) và Unitel phụ trách khâu đầu cuối (First & Last Mile).

Trong giai đoạn đầu, Unitel Logistics đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng trên toàn quốc, gồm 3 trung tâm logistics quy mô lớn tại Oudomxay, Vientiane và Savannakhet; 6 kho ngoại quan tại các cửa khẩu với Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc; cùng hơn 1.500 điểm giao dịch phủ khắp 18 tỉnh, thành, gấp đôi quy mô thị trường hiện có. Mạng lưới vận tải đa phương thức được triển khai gồm đường bộ với 306 tuyến giao hàng N+1, đường sắt Lào - Trung, Lào - Thái và hàng không, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế trọng điểm trong khu vực.

Việc thành lập Unitel Logistics đặt nền móng cho Unitel trở thành một doanh nghiệp cung cấp đa dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, có sức ảnh hưởng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế và đời sống xã hội của người dân Lào; mở ra không gian tăng trưởng mới ngoài dịch vụ viễn thông.

Unitel Logistics đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 32%/năm giai đoạn 2025-2033, góp phần giảm chi phí logistics của Lào xuống còn 15% GDP, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án dự kiến tạo hơn 30.000 việc làm, mở rộng hạ tầng đến vùng sâu, vùng xa, giúp mọi người dân Lào được hưởng lợi từ một nền logistics hiện đại, thông minh và bền vững.

Unitel Logistics là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào, đánh dấu bước mở rộng hợp tác từ viễn thông, công nghệ thông tin sang logistics, lĩnh vực hạ tầng kết nối thiết yếu của nền kinh tế số khu vực. Khi bến cảng số 3 Vũng Áng đi vào vận hành cuối năm 2025, Unitel Logistics sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng thương mại Đông Dương, giúp hàng hóa Lào vươn ra biển lớn, hiện thực hóa khát vọng hội nhập và thịnh vượng chung của hai quốc gia.

Unitel Logistics ứng dụng công nghệ số toàn diện trong vận hành: từ định tuyến thông minh, quản lý luồng hàng, theo dõi thời gian thực đến phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian giao nhận và đảm bảo tính minh bạch toàn chuỗi. Nhờ đó, doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái dịch vụ logistics hoàn chỉnh, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp Lào, từ việc gửi, nhận hàng tận nhà đến lựa chọn các dịch vụ vận chuyển, lưu kho và gia tăng giá trị theo nhu cầu.