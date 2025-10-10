Viettel Solutions khẳng định năng lực công nghệ Việt với hai sản phẩm đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Khi chuyển đổi số trở thành động lực phát triển quốc gia, Viettel Solutions đang chứng minh vai trò của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có đủ tầm vóc và năng lực dẫn dắt. Các sản phẩm, dịch vụ cùng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho hành trình đó.

Ngày 8/10/2025 – Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA 2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, hai sản phẩm công nghệ do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel (Viettel) phát triển là Hệ thống quản lý phân phối trực tuyến Viettel DMS và Nền tảng điện toán đám mây riêng Viettel Private Cloud – đã được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.

Dấu ấn Viettel Solutions trên bản đồ chuyển đổi số quốc gia

Giải thưởng VDA 2025 là chương trình uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số, ghi nhận các mô hình, sáng kiến và sản phẩm tiên phong thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, với hơn 400 hồ sơ tham dự từ 15.000 tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước, Viettel Solutions tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt kiến tạo xã hội số, khi đồng thời có hai sản phẩm được vinh danh trong nhóm giải pháp xuất sắc nhất.

Đây là minh chứng cho năng lực công nghệ Make in Viet Nam của Viettel Solutions – đơn vị chủ lực của Tập đoàn Viettel trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Viettel DMS là giải pháp quản lý phân phối trực tuyến giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ quy trình bán hàng, từ quản lý nhân viên thị trường, kho hàng, đơn hàng, tới đo lường hiệu suất và chăm sóc điểm bán.

Điểm khác biệt của Viettel DMS nằm ở triết lý phát triển “lấy khách hàng làm trung tâm” – không chỉ cung cấp công cụ quản lý, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tư vấn, thiết kế quy trình vận hành phù hợp với đặc thù từng ngành hàng.

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, GPS và Cloud Native, Viettel DMS giúp doanh nghiệp tăng 30% năng suất bán hàng, giảm 25% chi phí vận hành, đồng thời hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven). Giải pháp hiện đã được triển khai cho hàng trăm khách hàng trong các lĩnh vực FMCG, dược phẩm, vật liệu xây dựng, bán lẻ…, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt.

Viettel Private Cloud là nền tảng điện toán đám mây riêng được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Viettel, dành riêng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có yêu cầu cao về an toàn thông tin, chủ quyền dữ liệu và khả năng kiểm soát hạ tầng. Giải pháp cung cấp cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) với khả năng co giãn tài nguyên linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và điều khiển toàn bộ tài nguyên điện toán, lưu trữ và mạng.

Sản phẩm đạt độ sẵn sàng 99,99%, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin (ISO 27001:2022), quản lý năng lượng (ISO 50001), và đảm bảo lưu trữ dữ liệu nội địa theo Nghị định 53/2022/NĐ-CP. Hệ thống tương thích cao và hỗ trợ tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau, cho phép triển khai linh hoạt mô hình hybrid cloud hoặc multi-cloud, phù hợp với nhu cầu mở rộng, tích hợp hạ tầng hiện có.

Điểm nổi bật của Viettel Private Cloud là khả năng hỗ trợ workload AI thông qua nền tảng Kubernetes tích hợp sẵn. Hệ thống có thể kết nối dễ dàng với các máy chủ GPU chuyên dụng (A100, H100, H200…) và công cụ MLOps, giúp tổ chức triển khai AI nội bộ an toàn, không phụ thuộc vào cloud công cộng.

Khác biệt lớn nhất của Viettel Private Cloud so với các giải pháp trong và ngoài nước là khả năng làm chủ toàn bộ công nghệ lõi mã nguồn mở như OpenStack, SDS Ceph, Kubernetes, Prometheus. Các nền tảng này được Viettel tuỳ biến, tối ưu sâu từ mã nguồn để tăng tính ổn định, bảo mật và phù hợp với điều kiện hạ tầng Việt Nam – mang lại giải pháp điện toán đám mây thực sự “Make in Vietnam” mạnh mẽ và linh hoạt.

Không ngừng nâng cao năng lực tư vấn và triển khai chuyển đổi số các ngành

Viettel Solutions không chỉ phát triển sản phẩm công nghệ, mà còn đóng vai trò nhà tư vấn chiến lược chuyển đổi số toàn diện cho từng lĩnh vực: từ chính phủ số, giáo dục số, y tế số, tài chính – ngân hàng, giao thông thông minh đến doanh nghiệp sản xuất.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” công nghệ là công cụ phục vụ con người”, Viettel Solutions luôn bắt đầu từ bài toán thực tiễn của khách hàng, sau đó thiết kế, triển khai và vận hành giải pháp phù hợp nhất, bảo đảm hiệu quả, an toàn và bền vững.

Đại diện Viettel Solutions, chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình làm chủ công nghệ của Viettel Solutions, đồng thời khẳng định niềm tin mà khách hàng, đối tác dành cho chúng tôi. Viettel Solutions sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu các công nghệ lõi như AI, Cloud, Big Data, IoT để mang lại các giải pháp chuyển đổi số thiết thực, giúp mỗi tổ chức, doanh nghiệp Việt vận hành hiệu quả hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.”