Viettel Post và FedEx hợp tác chiến lược, tăng cường kết nối logistic Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu

(Ngày Nay) - Viettel Post và FedEx chính thức công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam, hướng tới tăng cường năng lực logistics xuyên biên giới và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thỏa thuận, kể từ ngày 26/4/2026, Viettel Post sẽ đảm nhiệm vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider – NNP) của FedEx tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác, FedEx sẽ tận dụng mạng lưới logistics rộng khắp, đội phương tiện vận tải và hệ thống hạ tầng nội địa của Viettel Post để phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển tại thị trường Việt Nam. Viettel Post sẽ đảm nhận các vai trò vận hành then chốt như thu gom, giao nhận hàng hóa đầu–cuối, vận hành kho bãi, phối hợp thông quan xuất nhập khẩu và tổ chức giao hàng chặng cuối.

Phát biểu tại lễ công bố hợp tác, thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định: “Tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa Viettel Post và FedEx sẽ tạo ra các chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực logistic và thúc đẩy phát triển thương mại Việt Nam. Đây là bước đi có ý nghĩa trong việc hình thành các mô hình hợp tác, liên kết, tích hợp, hướng tới chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hiệu quả hơn”.

Ông Phùng Văn Cường, Tổng Giám đốc Viettel Post, nhấn mạnh: “Sự hợp tác này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi logistics quốc tế khi có năng lực thực chất, hệ thống vận hành đủ mạnh và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Viettel Post sẽ tiếp tục nâng chuẩn về tốc độ, chất lượng, tính minh bạch, khả năng kiểm soát và trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi xem đây không chỉ là cơ hội hợp tác, mà còn là cơ hội để học hỏi, chuẩn hóa và phát triển nhanh hơn”.

Tổng Giám đốc Viettel Post nhấn mạnh sự kết hợp giữa tiêu chuẩn vận hành toàn cầu của FedEx và năng lực triển khai thực tế tại Việt Nam của Viettel Post sẽ tạo ra một hệ thống logistics xuyên biên giới có quy mô lớn và tiêu chuẩn quốc tế. Hai bên dự kiến sẽ phối hợp triển khai nhiều dịch vụ trọng yếu trong chuỗi logistics, bao gồm vận hành khai thác, thu gom, giao nhận chặng cuối, thông quan xuất nhập khẩu và vận hành kho bãi tại các đầu mối hàng không trọng điểm.

Theo kế hoạch, mỗi năm hệ thống hợp tác này có thể xử lý gần 2 triệu lô hàng, với tổng khối lượng trên 26.000 tấn, kết nối hàng hóa từ Việt Nam tới hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Những con số này cho thấy quy mô hợp tác không chỉ dừng lại ở quan hệ giữa hai doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành năng lực logistics xuyên biên giới mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, cho biết: “Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của FedEx. Thông qua việc hợp tác với một đơn vị logistics quốc gia hàng đầu và uy tín như Viettel Post, chúng tôi tái khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng”.

Trong thời gian tới, Viettel Post cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng, công nghệ, tổ chức vận hành và nguồn nhân lực; đồng thời phối hợp chặt chẽ với FedEx để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics và mở rộng năng lực kết nối quốc tế.

Sự kết hợp giữa mạng lưới logistics nội địa của Viettel Post và mạng lưới toàn cầu của FedEx không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới mà còn góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam với khu vực và thế giới, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.