Thời tiết dịp bầu cử 15/3: Nhiều khu vực khả năng có mưa, sáng sớm trời rét

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dự báo từ đêm 10/3 đến ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong hai ngày cuối tuần này, nhất là ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 tới, nhiều khu vực dự báo có mưa, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/3 đến ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Với xu thế thời tiết trên, dự báo ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực Bắc Bộ (bao gồm thành phố Hà Nội) và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Thời điểm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng sớm trời rét.

Với xu thế thời tiết trên, dự báo dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Thời điểm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Khoảng thời gian đêm và sáng sớm trời rét.

Tại Trung Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ đêm 10/3 đến ngày 15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/3, vẫn tiếp tục xu thế mưa nhưng mưa có xu hướng giảm dần.

Cũng trong khoảng thời gian trên, các khu vực khác trên cả nước được dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV
dự báo thời tiết bầu cử sáng sớm trời rét

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú, đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
(Ngày Nay) - Đến 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh buổi sáng, dao động quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ mua - bán vẫn neo ở mức cao từ 2,6 đến 8,9 triệu đồng/lượng.
Công nhân đường sắt nỗ lực khắc phục sự cố cầu Ghềnh sau khi xảy ra tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn. Ảnh: Sỹ Tuyên
Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh
(Ngày Nay) - Ngày 9/3, tại buổi kiểm tra trực tiếp hiện trường cầu Ghềnh (Đồng Nai) sau vụ tai nạn sà lan tông cầu Ghềnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cơ bản đồng thuận phương án vừa gia cố tạm cầu Ghềnh để sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đồng thời sản xuất thay mới nhịp N2.
Các nghệ sĩ và đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” lan tỏa giá trị văn hóa Việt
(Ngày Nay) - Chiều 7/3, tại Trung tâm văn hóa Marius Sidobre (thành phố Arcueil, tỉnh Val-de-Marne, vùng Île-de-France), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Tinh Hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) tổ chức triển lãm tranh và sách với chủ đề “Hồn Việt trên đất Pháp”, thu hút đông đảo trí thức, nghệ sĩ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đến tham dự.