Thời tiết dịp bầu cử 15/3: Nhiều khu vực khả năng có mưa, sáng sớm trời rét

(Ngày Nay) - Dự báo từ đêm 10/3 đến ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong hai ngày cuối tuần này, nhất là ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 tới, nhiều khu vực dự báo có mưa, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/3 đến ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Với xu thế thời tiết trên, dự báo ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, khu vực Bắc Bộ (bao gồm thành phố Hà Nội) và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Thời điểm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng sớm trời rét.

Tại Trung Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ đêm 10/3 đến ngày 15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16/3, vẫn tiếp tục xu thế mưa nhưng mưa có xu hướng giảm dần.

Cũng trong khoảng thời gian trên, các khu vực khác trên cả nước được dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.