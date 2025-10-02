Cơ hội cho các kỹ sư trí tuệ nhân tạo cùng Viettel giải các bài toán AI đặc thù

(Ngày Nay) - Bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể thử sức giải các bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) thực tế về năng lượng (lĩnh vực học máy), hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và định vị 3D (lĩnh vực thị giác máy tính) thông qua Cuộc thi Viettel AI Race 2025, đem về giải thưởng lớn và cơ hội làm việc tại Viettel.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức phát động Cuộc thi Viettel AI Race 2025. Đây là sân chơi quy mô lớn dành cho công dân Việt Nam ở bất cứ đâu, có hứng thú với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khát vọng giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm, ươm mầm và nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư AI trẻ, sẵn sàng đóng góp cho lộ trình chuyển đổi số quốc gia và các dự án trọng điểm của Viettel.

Cuộc thi nằm trong chiến lược phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia, bao gồm AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán đám mây, v.v…

Đến với Viettel AI Race 2025, các đội thi sẽ phát triển sản phẩm nhằm giải quyết 3 nhóm bài toán trọng điểm: Tối ưu hóa vận hành mạng; Phân tích, trích xuất, tổ chức dữ liệu từ văn bản phức tạp; nhận diện và định vị kiện hàng nhanh chóng, chính xác; tương ứng với các nhánh của trí tuệ nhân tạo là học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính.

Đây là cơ hội để các nhân lực trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm, góp phần giải bài toán công nghệ số trong thực tế. Tham gia cuộc thi, các thí sinh có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các kỹ sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Viettel, tiếp cận các dữ liệu và quy trình vận hành thực tế để phát triển sản phẩm AI của mình.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 Giải Nhất chung cuộc trị giá 100.000.000 đồng, 3 Giải Nhất theo từng nhóm bài toán trọng điểm 55.000.000 đồng/giải, 3 Giải Khuyến khích 10.000.000 đồng/giải cùng 15 Giải Đại sứ và 6 Giải Tiên phong trong vòng Online. Đặc biệt, các kỹ sư trẻ có cơ hội trở thành nhân sự trong lĩnh vực AI của Viettel.

Sau đó, Top 6 đội thi sẽ tham quan kết hợp học tập tại Trụ sở Tập đoàn Viettel, trước khi tham gia lễ trao giải vào ngày 3/12/2025.

Bên cạnh đó, những sự kiện đồng hành hữu ích như: Webinar “Viettel AI Race – 3 bài toán AI thực tiễn”, 2 hội thảo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp các bạn có đầy đủ thông tin để tự tin theo đuổi lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và trở thành một phần của cuộc đua Viettel AI Race 2025.

“Viettel AI Race là một phần trong triết lý đào tạo và nuôi dưỡng tài năng trẻ mà Viettel đã triển khai hiệu quả trong các chương trình trước đây dành cho nhân sự công nghệ trẻ, góp phần kiến tạo xã hội số và khẳng định Viettel là điểm đến hấp dẫn cho nhân tài công nghệ”, đại diện Tập đoàn Viettel cho biết.

Để tham gia Viettel AI Race 2025, thí sinh đăng ký muộn nhất ngày 28/10/2025 tại website (https://tuyendung.viettel.vn/viettelairace), lựa chọn 1 trong 3 đề để thực hiện và nộp bài từ ngày 30/09/2025 đến ngày 11/11/2025. Ngày 14/11/2025, ban tổ chức sẽ xác nhận kết quả, công bố 15 Giải Đại sứ và 6 Giải Tiên phong.

6 đội thi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham dự vòng 2, tiếp tục luyện tập từ ngày 15/11 đến 30/11/2025 để làm chủ cả 3 đề thi. Chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 1/12/2025 đến 3/12/2025 tại Hà Nội với hoạt động chính là Ngày hội Hackathon (2/12/2025), trong đó các đội thi có 8 giờ làm việc trong không gian của ban tổ chức bố trí để hoàn thiện bài thi, thuyết trình và phản biện trước Ban giám khảo.