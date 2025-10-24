Viettel Solutions mang giải pháp iCabinet không giấy tới Hội nghị Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

(Ngày Nay) - Chỉ trong một tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ từ UBND Thành phố Hà Nội, Viettel Solutions đã mang tới trải nghiệm Đại hội Đảng “không giấy tờ” đầu tiên cho 550 đại biểu với giải pháp iCabinet, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Thủ đô trên hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Dấu ấn chuyển đổi số trong công tác tổ chức sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, khi mang giải pháp họp không giấy iCabinet tới phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội Đảng bộ cấp thành phố, công nghệ số được ứng dụng toàn diện trong công tác tổ chức, điều hành, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính quyền số, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển bền vững của Thủ đô.

Hệ thống thông tin iCabinet đã được Viettel Solutions nghiên cứu, thiết kế và triển khai chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày nhận đề bài. Giải pháp được đưa vào vận hành trọn vẹn trong 03 ngày Đại hội (15 – 17/10/2025), phục vụ hơn 550 đại biểu đại diện cho 50.000 đảng viên trên toàn thành phố.

Nếu như trước đây, công tác chuẩn bị cho các kỳ đại hội thường tiêu tốn nhiều thời gian và nhân lực – từ việc in ấn hàng nghìn bộ tài liệu, bố trí chỗ ngồi, điểm danh đại biểu – thì nay, toàn bộ quy trình đã được số hóa và tự động hóa thông qua nền tảng iCabinet.

Mỗi đại biểu chỉ cần quét mã QR cá nhân tại cửa hội trường để điểm danh nhanh chóng, xác nhận tham dự và kiểm tra vị trí chỗ ngồi qua sơ đồ điện tử trực quan. Toàn bộ văn kiện, chương trình làm việc, lịch họp và tài liệu tham khảo đều được số hóa hoàn toàn, hiển thị trên máy tính bảng hoặc thiết bị di động. Đại biểu có thể tra cứu, tìm kiếm, đánh dấu tài liệu quan trọng mà không cần sử dụng đến một tờ giấy nào.

Đặc biệt, hệ thống tích hợp trợ lý ảo AI, cho phép đại biểu tương tác trực tiếp với Ban Tổ chức: gửi câu hỏi, góp ý, hoặc tra cứu nhanh nội dung nghị quyết, lịch trình, tài liệu chỉ bằng vài thao tác.

Nhờ giao diện thân thiện, dễ sử dụng, iCabinet giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, tiết kiệm nhân lực và chi phí in ấn, đồng thời đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật trong toàn bộ quá trình điều hành. Dữ liệu được lưu trữ, xử lý trên hạ tầng số của Viettel, tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật.

Hơn 100 kỹ sư chạy đua với thời gian

Chỉ có 1 tháng trước đại hội, hơn 100 kỹ sư và chuyên gia công nghệ của Viettel Solutions đã được huy động để tham gia vào dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất – coi thành công của Đại hội là mục tiêu hàng đầu, là nhiệm vụ danh dự. Từ khâu triển khai, cài đặt, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng cho đến đào tạo đại biểu, mọi công việc đều được hoàn thành với độ chính xác và tốc độ cao.

Ngay trước thềm Đại hội, đội ngũ Viettel Solutions và Viettel Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy và UBND Thành phố, rà soát từng chi tiết kỹ thuật, từ thiết bị, đường truyền đến quy trình vận hành, đảm bảo hệ thống an toàn – ổn định – không gián đoạn.

Trong suốt ba ngày Đại hội (15–17/10/2025), hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, hỗ trợ Ban Tổ chức điều hành hiệu quả các phiên làm việc và góp phần vào thành công của Đại hội.

Lan tỏa tinh thần đổi mới – góp phần xây dựng Thủ đô thông minh

Việc đưa công nghệ số vào tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội không chỉ là bước tiến về kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển bền vững của Thủ đô. Với giải pháp họp không giấy iCabinet do Viettel Solutions triển khai, Hà Nội đã tiên phong trên hành trình xây dựng “đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu”, đồng thời mở ra mô hình mẫu để nhân rộng tới các cơ quan, đơn vị hành chính.

Từ Trung ương đến địa phương, các nền tảng họp không giấy của Viettel đang góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn lực, thúc đẩy một nền hành chính minh bạch, thông minh và thân thiện với môi trường.