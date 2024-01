Vinamilk: Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng gần 20%

(Ngày Nay) - Vinamilk công bố báo cáo tài chính Quý 4/2023, ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 15.630 tỷ đồng và 2.351 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 3,6% và 25,8% so với cùng kỳ. Tính cả năm, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 60.479 tỷ đồng và 9.019 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và 105% kế hoạch lợi nhuận.

Doanh thu xuất khẩu Quý 4/2023 tăng trưởng ấn tượng

Doanh thu thuần hợp nhất Quý 4/2023 đạt 15.619 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các thị trường nước ngoài có mức tăng trưởng ấn tượng 11,7% so với cùng kỳ, đóng góp 2.534 tỷ đồng doanh thu.

Trong đó, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 1.298 tỷ đồng trong Quý 4/2023, bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.236 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 4,7% so với mức nền cao của cùng kỳ. Năm 2023, Driftwood (Mỹ) duy trì doanh thu tăng trưởng nhẹ và lần đầu ghi nhận lợi nhuận trên 2 triệu USD nhờ kinh doanh hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành. AngkorMilk (Campuchia) đẩy mạnh chương trình kích hoạt kinh doanh và khảo sát xu hướng tiêu dùng sữa để tiếp cận người tiêu dùng bài bản và hiệu quả hơn. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của AngkorMilk ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 6% và 27% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường lớn nhất – thị trường nội địa, doanh thu thuần đạt 13.085 tỷ đồng, tăng trưởng 2,2% và thị phần được duy trì ổn định so với Quý 3 ở tất cả các ngành hàng.

Sau khi giới thiệu bao bì mới cho sản phẩm sữa nước trong Quý 3/2023, Vinamilk đã triển khai hàng loạt chiến dịch marketing trong Quý 4 để lan tỏa hình ảnh trẻ trung, năng động của bộ nhận diện thương hiệu mới. Sự kiện trải nghiệm “Chu du miền vị giác” đã gia tăng nhận diện cho dòng sản phẩm sữa tươi cao cấp Green Farm và thu hút gần 7 nghìn khách tham quan tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, 12 nghìn lượt thảo luận tích cực trên mạng xã hội về sự táo bạo và tiên phong đổi mới của Vinamilk.

Sự kiện đặc biệt này, cùng với đẩy mạnh hình thức quảng cáo “Out-of-Home” (OOH) tại các vị trí đắc địa đã giúp ngành hàng sữa nước gia tăng thị phần đáng kể trong những tháng gần đây. Riêng Green Farm, doanh thu năm 2023 của dòng sản phẩm này ghi nhận tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ.

Trong thời gian sắp tới, Vinamilk sẽ tiến hành nâng cấp các cửa hàng trong hệ thống 653 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Năm 2023, kênh cửa hàng đạt mức tăng trưởng doanh thu 13% so với cùng kỳ.

Vinamilk cũng tích cực mở rộng độ phủ trên các sàn thương mại điện tử khi lần đầu có mặt trên Tiktok Shop trong phiên livestream 12/12 và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam. Trong năm 2023, doanh thu bán hàng trực tuyến tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ với hơn 4 triệu đơn hàng, 500 nghìn lượt tiếp cận và 17 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội (theo Social Buzz).

Tính cả năm, doanh thu hợp nhất đạt 60.369 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần thị trường trong nước đạt 50.617 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, còn doanh thu thuần thị trường nước ngoài đạt 9.751 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Biên lợi nhuận tiếp tục đà hồi phục

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 41,2% trong Quý 4/2023, phục hồi thêm 245 điểm cơ bản so với cùng kỳ và tiếp tục xu hướng cải thiện bắt đầu từ Quý 3 nhờ tăng trưởng doanh thu kết hợp với chi phí đầu vào thuận lợi. Tính cả năm, biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 40,7%, phục hồi 80 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 4/2023 đạt 2.351 tỷ đồng, tăng mạnh 25,8% so với cùng kỳ. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 15,1%, tăng 265 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Tính cả năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.019 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phần đạt 3.796 đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Số dư tiền thuần hợp nhất tại ngày 31/12/2023 tiếp tục được duy trì ở mức cao, đảm bảo sức khỏe tài chính.

Ngoài ra, trong quý IV/2023, Vinamilk cũng ghi nhận các thành tích liên quan đến thương hiệu khi được vinh danh Top 1 Báo cáo Phát triển bền vững 2022, Top 2 Quản trị công ty, Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải carbon, Top 10 doanh nghiệp bền vững hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Top 20 Báo cáo thường niên (Nhóm Phi tài chính) trong cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết do Báo đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức.