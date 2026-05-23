Thẩm mỹ Kangnam: Từ Thẩm mỹ viện Linh Nhung đến mạng lưới kinh doanh đa pháp nhân

(Ngày Nay) - Thẩm mỹ Kangnam từ lâu đã là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của các chị em Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Mang âm hưởng Hàn Quốc, thương hiệu thẩm mỹ này được quảng bá với hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp, phủ sóng các thành phố lớn bằng một hệ thống cơ sở quy mô.

Thế nhưng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là hệ sinh thái pháp nhân, cổ đông gia đình và các công ty liên quan chằng chịt, đặt ra không ít câu hỏi về mô hình vận hành thực sự của Kangnam.

Từ cơ sở ban sơ

Quá trình tìm hiểu cho thấy, Kangnam thực chất là thương hiệu thẩm mỹ do nhóm cổ đông gia đình người Việt thành lập. Nhân vật trung tâm, vận hành mạng lưới là ông Võ Tiến Huy, sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc, thường được giới thiệu với danh xưng TS. BS Richard Huy, Giám đốc chuyên môn hệ thống thẩm mỹ Kangnam, Trưởng ê-kíp "Hành trình Lột xác", người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh ông Huy còn có bà Hán Thị Linh Nhung, sinh năm 1979, vợ ông; ông Võ Tuấn Diễm, sinh năm 1979, em trai ông Huy; cùng anh Võ Tiến Thành, sinh năm 2003, con trai ông Huy. Đây đều là những "mắt xích" quan trọng trong bộ máy kinh doanh làm đẹp mang đậm màu sắc gia đình trị của Kangnam.

Tác giả đặt nền móng cho hệ thống thẩm mỹ Kangnam ngày nay là pháp nhân SCI Group, hình thành từ năm 2016. SCI Group do ông Võ Tiến Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nắm 60% cổ phần, tương đương 12 tỷ đồng. Bà Hán Thị Linh Nhung sở hữu 38% cổ phần, tương đương 7,6 tỷ đồng; còn ông Võ Tuấn Diễm, Tổng giám đốc doanh nghiệp, nắm 2% cổ phần, tương đương 400 triệu đồng.

Trên website scigroup.com.vn, SCI Group tự giới thiệu là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, lấy dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe làm nền tảng cốt lõi cho quá trình phát triển. Doanh nghiệp có đến 500 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống cơ sở trải rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đáng chú ý, ngày 2/8/2016, tại Bangkok, Thái Lan, doanh nghiệp tổ chức lễ ra mắt thương hiệu SCI, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình mà tập đoàn này gọi là "vươn mình ra biển lớn". Cũng từ giai đoạn này, Kangnam xuất hiện song song với thương hiệu Thẩm mỹ Đông Á.

Dù vậy, màn ra mắt bài bản của SCI, với dáng dấp tập đoàn mẹ cùng nhiều công ty thành viên, chỉ là bước định hình chuyên nghiệp về sau trong hoạt động kinh doanh của vợ chồng ông Võ Tiến Huy. Trước khi cái tên Kangnam được lên sóng rộng rãi trên thị trường, giới làm đẹp Hà Nội từng biết đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung tại phố Xã Đàn.

Cơ sở này được vợ chồng ông Võ Tiến Huy và bà Hán Thị Linh Nhung xây dựng, vận hành từ năm 2011. Đến đầu năm 2013, Thẩm mỹ viện Linh Nhung bỗng thành tâm điểm truyền thông sau vụ việc nữ Việt kiều đến xóa sẹo, sau đó bị dị ứng thuốc tê, sốc phản vệ và tử vong.

Mặc dù năm 2014, Sở Y tế Hà Nội và cơ quan điều tra kết luận thông tin "Thẩm mỹ viện Linh Nhung làm chết người" là không có căn cứ; nguyên nhân tử vong của bệnh nhân được xác định là do sốc phản vệ trong quá trình xóa sẹo môi. Song, sự cố đáng tiếc này vẫn để lại dư chấn không nhỏ, là vết sẹo đối với uy tín của cơ sở thẩm mỹ Linh Nhung.

Đến hệ sinh thái chồng lớp

Tìm hiểu sâu hơn về hệ thống thẩm mỹ Kangnam, được biết pháp nhân có "tuổi đời" lâu năm nhất là Công ty Cổ phần Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014, đặt trụ sở tại 190A+B đường Trường Chinh, quận Đống Đa cũ, Hà Nội.

Tên "khai sinh" của doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Kinh doanh quốc tế Asean, thuộc sở hữu của doanh nhân Dương Công Thuyên - người vốn nổi tiếng trong lĩnh vực y tế, "ông chủ" đứng sau nhiều bệnh viện và phòng khám tư nhân lớn tại Việt Nam, điển hình là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Tháng 11/2017, nhóm Kangnam hoàn tất thương vụ "thâu tóm", qua đó sở hữu và khai thác cơ sở hạ tầng sẵn có trên đường Trường Chinh, đồng thời đổi tên thành Công ty Cổ phần Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1988, cùng quê Vĩnh Phúc với ông Võ Tiến Huy.

Đến nay, cơ sở tại 190A+B Trường Chinh vẫn là một trong những địa điểm đón tiếp khách hàng lớn và quan trọng nhất trong hệ thống Kangnam.

Cùng thời điểm quý IV/2017, nhóm của ông Võ Tiến Huy đặt chân sâu hơn vào thị trường phía Nam. Ông cùng em trai Võ Tuấn Diễm chi 20 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, đặt trụ sở tại 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5 cũ, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Huy nắm gần như toàn bộ phần vốn góp với tỷ lệ 98%, còn ông Diễm sở hữu 2%. Bộ đôi doanh nhân sau đó giao bà Lê Thị Minh Phương giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; đến tháng 1/2021, vị trí này chuyển sang bà Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1981, quê Phú Thọ.

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không thay đổi. Hơn một năm sau, tháng 8/2023, pháp nhân này đổi tên thành Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, chính thức khoác lên mình tên gọi gắn trực tiếp với hệ thống Kangnam.

Một mảnh ghép đặc biệt khác trong hệ thống Kangnam là Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn. Thành lập năm 2019 bởi bà Đặng Thị Vân An, sinh năm 1955, cư trú tại TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 20 tỷ đồng.

Bà Vân An không trực tiếp điều hành, mà thuê bà Lê Thị Minh Đương, sinh năm 1986, cũng cư trú tại Vĩnh Phúc cũ, giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Bà Minh Đương chính là chị gái của bà Lê Thị Minh Phương, người cũng từng đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á nêu trên.

Đây là cơ sở Kangnam Sài Gòn tại số 666 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - vốn là địa điểm có quy mô hoạt động lớn nhất của hệ thống tại khu vực phía Nam. Tháng 5/2022, bà Vân An tiếp tục đầu tư thêm 40 tỷ đồng vừa để nâng cấp cơ sở vật chất, vừa tăng vốn điều lệ cơ sở thẩm mỹ lên 60 tỷ đồng.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!