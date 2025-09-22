Giải chạy Vlasta Race 2025 do Văn Phú tổ chức bùng nổ với gần 3000 runner

(Ngày Nay) - Ngày 21/9, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa), gần 3.000 runner đã hòa mình vào không khí sôi động của Giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú phối hợp cùng UBND phường Nam Sầm Sơn tổ chức. Giải chạy đã tạo nên một ngày hội thể thao văn hóa đầy màu sắc bên bờ biển xứ Thanh.

Ngày hội thể thao cộng đồng lan tỏa tinh thần bứt phá

Lấy cảm hứng từ tinh thần “Đại Hải Trình”, giải chạy không chỉ là cuộc đua về thể lực, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn xa, kết nối con người với thiên nhiên, cộng đồng và khẳng định bản sắc vùng biển Nam Sầm Sơn – nơi được mệnh danh là “viên ngọc xanh” của Thanh Hóa. Mỗi bước chân không chỉ vượt qua thử thách bản thân, mà còn như một nhịp sóng xanh lan tỏa tinh thần trẻ trung, khỏe mạnh và niềm tự hào về biển cả quê hương.

Điểm nhấn lớn nhất của Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 chính là cung đường chạy ven biển đầy hứng khởi. Với hai cự ly 5km và 10km, giải đấu đã thu hút nhiều đối tượng tham gia: từ các runner chuyên nghiệp cho tới những người yêu thích phong trào thể thao cùng sải bước.

Từng bước chân là một hành trình trải nghiệm: bãi cát trắng trải dài, âm thanh sóng biển rì rào hòa cùng nhịp sống rộn ràng của làng chài buổi sớm. Runner không chỉ chinh phục đường chạy, mà còn tận hưởng trọn vẹn nguồn năng lượng dồi dào từ thiên nhiên biển cả.

Một vận động viên đến từ Hà Nội chia sẻ: “Chạy ở cung đường ven biển khác hẳn so với những giải chạy đô thị. Cung đường biển mang lại cho tôi cảm giác tự do, mạnh mẽ và kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Đây không chỉ là thể thao, mà là một hành trình tinh thần.”

Ngoài đường chạy, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề: khu check-in với biểu tượng biển cả, trò chơi vận động, các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc xứ Thanh. Tất cả cùng biến sự kiện thành một ngày hội của cộng đồng, nơi runner, người dân và du khách cùng chung vui, cùng gắn kết.

Phát biểu tại sự kiện Ông Phạm Xuân Trưởng – Phó chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn – Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên phường Nam Sầm Sơn phối hợp cùng Văn Phú tổ chức một giải chạy phong trào có quy mô lớn. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần và sự đồng hành của Văn Phú trong các hoạt động văn hóa – thể thao của địa phương từ trước đến nay, đặc biệt là giải chạy lần này. Việc tổ chức giải chạy không chỉ giúp quảng bá hình ảnh của biển Nam Sầm Sơn đến du khách mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội quan trọng, thúc đẩy tiêu dùng và tạo ra doanh thu cho địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai Văn Phú cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn sẽ tiếp tục hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao góp phần phát triển du lịch Thanh Hóa”.

Văn Phú và hành trình “vị nhân sinh” tại Sầm Sơn

Vlasta Race - Nam Sầm Sơn 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý “vị nhân sinh” của Văn Phú luôn đặt con người và cộng đồng làm trung tâm trong mọi dự án. Đại diện Văn Phú chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng thể thao là cầu nối tuyệt vời giữa sức khỏe, tinh thần cộng đồng và sự phát triển bền vững. Vlasta Race – Nam Sầm Sơn 2025 là cách chúng tôi cùng địa phương kiến tạo một môi trường sống xanh, khỏe và gắn kết. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động phát triển du lịch địa phương mà Văn Phú triển khai thể hiện cam kết đồng hành cùng phường Nam Sầm Sơn trong dài hạn để đưa du lịch Thanh Hóa thành điểm đến mới trong bản đồ du lịch Việt Nam”.

Gắn liền với sự kiện là dự án Vlasta - Sầm Sơn, Tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế do Văn Phú phát triển. Vlasta - Sầm Sơn không chỉ mang đến một nơi an cư lý tưởng, mà còn kiến tạo cộng đồng sống xanh, sống khỏe và sống kết nối đúng với tinh thần mà giải chạy đã thể hiện. Giải chạy chính là lời giới thiệu sống động về Vlasta - Sầm Sơn: một không gian sống chan hòa với thiên nhiên, tràn đầy năng lượng, nơi cư dân tương lai có thể an cư, tận hưởng và cùng nhau lan tỏa tinh thần trẻ trung, hiện đại, khát vọng vươn ra biển lớn.

Vlasta Race – Nam Sầm Sơn 2025 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trên từng con sóng, trong nụ cười và niềm tự hào của người tham gia. Đây không chỉ là một cuộc đua, mà là hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy khát vọng bứt phá và tạo dựng kết nối bền vững cho cộng đồng.

Từ sự kiện này, Văn Phú tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết hợp phát triển đô thị với trách nhiệm xã hội. Triết lý “vị nhân sinh” không chỉ hiện hữu trong từng công trình, mà còn được lan tỏa qua những hoạt động thiết thực như Vlasta Race – Nam Sầm Sơn 2025, nơi thể thao, cộng đồng và văn hóa cùng hòa quyện để kiến tạo một tương lai xanh, khỏe và đầy sức sống.