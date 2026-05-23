WHO ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế trong chuẩn bị ứng phó dịch bệnh Ebola

Chiều 23/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan dịch Ebola ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam; đồng thời ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế Việt Nam và sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và năng lực ứng phó với dịch bệnh.

Ngày 17/5/2026, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế đối với đợt bùng phát bệnh do virus Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Bundibugyo là một chủng virus Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được cấp phép, khiến việc kiểm soát khó khăn hơn so với các đợt bùng phát do chủng Zaire trước đây.

Theo Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, tính đến ngày 21/5, đã ghi nhận 85 ca bệnh xác định ở cả hai quốc gia, trong đó có 2 ca tại Uganda và 10 ca tử vong xác định, bao gồm 1 ca ở Uganda.

Tại Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 746 ca nghi mắc và 176 ca tử vong nghi do mắc bệnh, trong đó có cả nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định quy mô thực sự của đợt bùng phát nhiều khả năng lớn hơn do việc phát hiện chậm trễ và các hoạt động điều tra dịch vẫn đang được tiến hành.

Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ lây lan của dịch bệnh ở mức độ rất cao cấp quốc gia tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, ở mức cao khu vực châu Phi (do đã có các ca bệnh tại đô thị, mức độ di biến động dân cư, tình hình bất ổn và những hạn chế của hệ thống y tế), và ở mức thấp đối với toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam; dịch bệnh không phải là một tình trạng khẩn cấp đại dịch.

Trong những ngày qua, Bộ Y tế Việt Nam đã đẩy mạnh truyền thông nguy cơ nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống tới người dân.

Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế đã thực hiện phỏng vấn Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam về tình hình dịch bệnh và công tác chuẩn bị ứng phó.

Theo Tiến sỹ Angela Pratt, các trọng tâm ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác gồm khẩn trương tăng cường giám sát và phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; mở rộng năng lực cách ly, điều trị và tăng cường sự tham gia của cộng đồng; đồng thời tăng cường chuẩn bị và phối hợp xuyên biên giới giữa các quốc gia bị ảnh hưởng và các đối tác.

Tại Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới đang hỗ trợ Bộ Y tế thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh và tư vấn về các hoạt động chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó, bao gồm cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật cập nhật nhất về giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ và huy động cộng đồng, đi lại và cửa khẩu, và các biện pháp ứng phó y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh các biện pháp được khuyến nghị đối với các Quốc gia Thành viên khác dựa trên các khuyến nghị tạm thời từ Ủy ban Khẩn cấp, đặc biệt là không áp dụng các hạn chế về đi lại và thương mại; đồng thời phối hợp với Bộ Y tế rà soát và cập nhật toàn bộ các hướng dẫn kỹ thuật về bệnh do virus Ebola đã được xây dựng từ năm 2014.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh cho Việt Nam nhằm định hướng các hành động chuẩn bị và ứng phó phù hợp với thực tế, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam là thấp, việc thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh trong nước với sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó dựa trên bằng chứng và sát với thực tế.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn bổ sung về giám sát, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (dự kiến thực hiện vào ngày 25/5) cũng như về chẩn đoán-quản lý lâm sàng, kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cam kết tiếp tục làm việc với Bộ Y tế và ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế cũng như sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và năng lực ứng phó, bao gồm chia sẻ thông tin và truyền thông nguy cơ.