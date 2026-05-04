V.League 1-2025/2026: Câu lạc bộ Hà Nội thành công tiến vào Top 3

(Ngày Nay) - Vòng 21 Giải bóng đá Vô địch quốc gia (V.League 1-2025/2026) tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Các đội bóng nhóm cuối vẫn đang cố gắng tích lũy thêm từng điểm số quý giá để tiến về vạch đích an toàn.

Trên đỉnh bảng, Câu lạc bộ Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu sau chiến thắng trên sân khách trước Câu lạc bộ Hải Phòng. Câu lạc bộ Hà Nội cũng khẳng định quyết tâm tiến vào tốp 3 với chiến thắng trước đội bóng yếu SHB Đà Nẵng, khi mà đội nhì bảng Thể Công Viettel không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Câu lạc bộ Ninh Bình.

Hai trận đấu đầu tiên của vòng 21 diễn ra ngày (1/5). Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định có chiến thắng 2-0 khi tiếp đón Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Thiên Trường. Trận thắng đánh dấu Nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định tạm có được vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng, với 31 điểm, thoát xa ám ảnh nhóm cuối như từng trải qua ở giai đoạn đầu mùa giải.

Từ giai đoạn lượt về, đội đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định đã cải thiện đáng kể phong độ và đang có bước tiến mạnh mẽ trên Bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với 29 điểm, rơi xuống vị trí thứ 6. Điều quan trọng với thầy trò Huấn luyện viên Huỳnh Đức lúc này là phải giữ vững tinh thần trong giai đoạn quyết định khi ở 5 vòng đấu gần nhất, đội để lọt lưới tới 12 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng 2-1 trước đội đang xếp cuối bảng là SHB Đà Nẵng. Trận thắng giúp đội bóng Thủ đô tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng, qua đó gây áp lực lớn cho đội xếp vị trí thứ 2 là Thể Công Viettel và Câu lạc bộ Ninh Bình, đội đang xếp thứ 4.

Trong ba trận đấu diễn ra ngày 2/5, có đến 4 đội bóng thuộc nhóm đua tranh trụ hạng gặp nhau trong những trận cầu đầy căng thẳng: Câu lạc bộ PVF-CAND tiếp đón Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Tỉ số thắng thua sẽ khiến vị trí các đội bóng này thay đổi rất nhiều.

Với tính chất quan trọng trong giai đoạn nước rút cuối mùa giải, các trận đấu diễn ra giằng co và căng thẳng bởi không đội bóng nào muốn bị bỏ lại sâu phía sau trên đường đua. Kết quả, cả 4 đội bóng trên đều kết thúc với 1 điểm bỏ túi, khi Câu lạc bộ PVF-CAND hòa 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh hòa 1-1 trước Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.

Cùng có 1 điểm sau vòng 21, vị trí của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh chưa có sự thay đổi. Trong khi đó, Câu lạc bộ PVF-CAND với 14 điểm, đã tạm vươn lên vị trí dự trận play-off (vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng).

Ở trận đấu còn lại, đội đầu bảng Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray. Chiến thắng giúp thầy trò Huấn luyện viên Mano Polking xây chắc ngôi đầu bảng với 54 điểm, bỏ xa Câu lạc bộ Thể Công Viettel tới 12 điểm (42 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận). Kể từ sau trận thua trước Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 15, Câu lạc bộ Công an Hà Nội duy trì phong độ ổn định với mạch 7 trận bất bại (6 thắng, 1 hòa) và luôn duy trì vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng.

Hai trận đấu cuối của vòng 21 diễn ra hôm nay 3/5. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng quan trọng với tỉ số 1-0 trong chuyến làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng tối thiểu cùng 3 điểm quý giá giúp đội bóng này vượt qua Câu lạc bộ Thanh Hóa và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (cùng 21 điểm) để tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng với 22 điểm. Thua trận, đội bóng xứ Nghệ vẫn tạm duy trì vị trí thứ 8 trên với 24 điểm.

Trên sân nhà, đội bóng đang xếp thứ 2 trên Bảng xếp hạng là Thể Công Viettel phải chia điểm sau trận hòa 1-1 trước Câu lạc bộ Ninh Bình, trong một trận đấu dưới trời mưa nặng hạt. Việc chỉ giành được 1 điểm ở thời điểm mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu sẽ gây áp lực rất lớn cho đội bóng quân đội, khi mà Câu lạc bộ Hà Nội (ít hơn 4 điểm) đang có phong độ khá cao. Đối với Câu lạc bộ Ninh Bình, kết quả hòa không phải là quá tệ, nhưng họ cũng chính thức đánh mất vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng vào tay đội bóng Thủ đô.

Sau vòng 21, bức tranh V.League 1-2025/2026 đã trở nên khá rõ nét ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Sự thống trị tuyệt đối của Câu lạc bộ Công an Hà Nội với khoảng cách 12 điểm so với đội Nhì bảng gần như đã đặt dấu chấm hết cho những nghi ngờ về ngôi vương. Trong khi đó, cuộc chiến phía sau và cuộc đua trụ hạng đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết, khi mỗi vòng đấu trôi qua đều là cuộc chiến sinh tử đối với các đội bóng. Với 5 vòng đấu còn lại, áp lực tâm lý và thể lực sẽ là bài toán then chốt mà các vị huấn luyện viên phải giải mã, để hiện thực hóa tham vọng của đội bóng mình. V.League 1 đang đi đến những chương cuối cùng với kịch bản đầy kịch tính, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ không thể dự báo trước cho người hâm mộ.

Các trận đấu thuộc vòng 22 V.League 1-2025/2026 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 8-10/5.