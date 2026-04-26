“Đức Tả quân Lê Văn Duyệt” và 9 phiên bản nghệ thuật

(Ngày Nay) -Tối 25/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đông đảo khán giả mộ điệu và người yêu thích lịch sử đã đến thưởng thức vở cải lương lịch sử “Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử” (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý và chuyển thể: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).

Tác phẩm do Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt phối hợp công ty WE thực hiện trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Sức hấp dẫn của hình tượng Tả quân Lê Văn Duyệt trên sân khấu

Tháng 9/2008, hình tượng Tả quân Lê Văn Duyệt lần đầu được Nhà hát Kịch TPHCM đưa lên sân khấu với vở kịch Tả quân Lê Văn Duyệt.Tác phẩm được cố NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng từ kịch bản Người mang 9 án tử của tác giả Phạm Văn Quý với dàn diễn viên hùng hậu: Thế Anh, Quyền Linh, Bảo Trí, Trịnh Kim Chi… đã khơi gợi một hình tượng nhân vật hấp dẫn bậc nhất nền sân khấu đương đại.

Từ đó đến nay, chưa đầy 20 năm, đã có 9 phiên bản sân khấu đa loại hình, từ kịch nói, cải lương đến hát bội về nhân vật lịch sử lừng lẫy của vùng đất Nam bộ này ra mắt. Trong đó, kịch bản Người mang 9 án tử của tác giả Phạm Văn Quý được dàn dựng nhiều nhất với các phiên bản: kịch nói Tả quân Lê Văn Duyệt (Nhà hát Kịch TPHCM - 2008), cải lương truyền hình Án tử (Đài Truyền hình TPHCM - 2020), kịch nói Đức Thượng công Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (Nhà hát Kịch IDECAF - 2024), cải lương Người mang 9 án tử (Công ty WE - 2024) và mới nhất là vở cải lương Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (Sân khấu Mới Đại Việt - 2026).

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử kể câu chuyện đầy kịch tính về công cuộc bài trừ tham nhũng của Tả quân Lê Văn Duyệt ở thành Gia Định qua giai thoại xử chém Phó tổng trấn Huỳnh Công Lý, tương truyền là cha vợ vua Minh Mạng. Dù đã được khai thác ở tất cả các vở diễn về Tả quân Lê Văn Duyệt nhưng giai thoại ẩn chứa nỗi khát khao muôn đời của người dân về một xã hội pháp trị với những vị “thanh quan” một lòng vì nước vì dân luôn hấp dẫn người xem. Dù là ngôn ngữ hát bội, kịch nói hay cải lương thì lớp diễn Lê Văn Duyệt chất vấn Huỳnh Công Lý về “đạo làm quan” và sử dụng quyền “tiền trảm hậu tấu” để diệt trừ kẻ sâu dân mọt nước luôn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.

Chính khát vọng đó cùng cuộc đời và sự nghiệp đồ sộ của một nhân vật có số phận phức tạp và để lại nhiều tranh cãi đã khiến Lê Văn Duyệt – người 2 lần làm Tổng trấn Gia Định thành – trở thành nhân vật sân khấu đầy cuốn hút nhiều năm qua và sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.

Dấu ấn của đội ngũ sáng tạo giỏi nghề

Trên nền tảng vở cải lương Người mang 9 án tử từng đạt huy chương bạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024, đạo diễn Hoa Hạ đã tái dựng nên một Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử đầy mới mẻ.

Nhiều người nhận định, khi xem các vở diễn của đạo diễn Hoa Hạ, có thể cảm nhận được “lửa” từ từng nhân vật, dù chỉ là vai diễn rất nhỏ. Theo NSƯT Hoa Hạ, chỉ khi người nghệ sĩ “cháy” hết mình cho nhân vật mới có thể truyền tải cảm xúc trọn vẹn đến người xem. Vì thế, trong vở, từ các tên tuổi đảm nhận vai chính đến những người mới vào vai quần chúng đều rất giàu năng lượng, không chút lơ là, mỗi khi bước ra sân khấu.

Đặc biệt, với việc tăng cường 2 cô đào ăn khách bậc nhất hiện nay là NSND Quế Trân và NSƯT Tú Sương cho 2 vai nữ chính, NSƯT Hoa Hạ đã bổ sung cũng như làm mới các lớp diễn, tạo điều kiện cho dàn nghệ sĩ giỏi nghề thăng hoa.

Trong đó, ngoài lớp diễn Lê Văn Duyệt (Hoàng Hải) xử tử Huỳnh Công Lý (NSƯT Bảo Trí) luôn nhận được sự tán thưởng thì các lớp diễn đối đầu giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng (NSƯT Võ Minh Lâm), giữa phu nhân Đỗ Thị Phận của Lê Văn Duyệt (NSND Quế Trân) và Huỳnh Huệ Phi (NSƯT Tú Sương) cũng đầy hấp dẫn.

“Khi có được những diễn viên tốt nhất thì người đạo diễn phải phát huy được nguồn lực ấy. Tại sao không tạo thêm đất diễn hợp lý để đẩy cao trào cho các nhân vật hơn nữa? Tôi hài lòng với sự nỗ lực và phần thể hiện của các nghệ sĩ. Rất mong rằng với sự hưởng ứng của người xem đêm nay, vở diễn sẽ có cơ hội tái diễn, đến với nhiều khán giả hơn nữa” – NSƯT Hoa Hạ chia sẻ.