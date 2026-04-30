Đọc “Xóm Giá Tỵ” thêm yêu hồn quê, tình người Đồng Nai

(Ngày Nay) - Tập truyện ngắn “Xóm Giá Tỵ” (NXB Trẻ) của tác giả Nguyễn Minh Hải ra đời trong bối cảnh chào đón thành lập thành phố Đồng Nai (30/4/2026), gây ấn tượng và thiện cảm trong lòng bạn đọc với lối viết chân tình, mộc mạc.
“Xóm Giá Tỵ” của tác giả Nguyễn Minh Hải, ấn hành đón chào thời điểm thành lập thành phố Đồng Nai (30/4/2026). Ảnh: Trung Nghĩa
“Xóm Giá Tỵ” của tác giả Nguyễn Minh Hải, ấn hành đón chào thời điểm thành lập thành phố Đồng Nai (30/4/2026). Ảnh: Trung Nghĩa

Tình cảm sâu đậm nơi xóm nhỏ

Tác giả Nguyễn Minh Hải quê ở Bến Tre (nay là Vĩnh Long), làm báo từ năm 1998, hiện công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ông đã có nhiều tác phẩm được xuất bản.Tập truyện ngắn Xóm Giá Tỵ gồm 13 truyện ngắn kể những câu chuyện về đất, về người… trải dài suốt từ những năm đầu đất nước thống nhất cho đến hiện tại.

Xóm Giá Tỵ là cái tên giả định trong tập truyện nhưng thực tế là một xóm nhỏ có thật ngoài đời ở ven Quốc lộ 20, huyện Định Quán (nay thuộc phường Phú Vinh, TP. Đồng Nai). Xóm nhỏ này có vị trí đặc biệt khi nằm giữa rừng giá tỵ ở Đồng Nai, diện tích khoảng 150ha. Hàng ngàn cây giá tỵ (còn gọi là gỗ teak/tếch) được trồng từ những năm 1958-1960, nghĩa là có tuổi đời trên 65 năm.

Rừng giá tỵ mang vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng (nhất là vào mùa trút lá tháng 11-12 hàng năm). Những hàng cây cổ thụ dày đặc, cao 30-40m, tạo không gian huyền ảo, phong cảnh cuốn hút. Đây là điểm dừng chân thú vị trên tuyến đường Quốc lộ 20 từ TPHCM đi Đà Lạt, thu hút nhiều khách dừng chân chụp ảnh lưu niệm với cảnh quan “đẹp như phim điện ảnh”.

Trong lời tựa, tác giả Nguyễn Minh Hải chia sẻ từ hơn mười năm nay, Xóm Giá Tỵ là chủ đề ông “ấp ủ đã khá lâu và cố gắng viết bằng cả tình cảm và tâm trí” bởi tình cảm sâu đậm dành cho vùng đất này. Đây là vùng đất tác giả xem là “quê hương thứ hai đã từng cưu mang tôi và gia đình hơn ba mươi năm trước”, là nơi chở che cho tuổi thơ và chứng kiến sự lớn lên của tác giả.

Vào những kỳ nghỉ Lễ, tác giả Nguyễn Minh Hải vẫn thường trở về “xóm Giá Tỵ” ở Định Quán (phường Phú Vinh, TP. Đồng Nai) để nghỉ ngơi, nạp năng lượng tình thân, thiên nhiên trong lành

Bạn đọc có thể nhận ra một điều thú vị xuyên suốt tập truyện: cây giá tỵ qua hai mùa mưa và mùa khô chính là “nhân vật chính” gắn liền với con người, sự phát triển của đời sống địa phương qua từng năm tháng. Giá tỵ góp phần cải thiện cuộc sống người dân, đồng thời cũng là hình ảnh tượng trưng cho sự kiên cường của một miền đất, của người dân ở đó. Từ những mầm xanh, giá tỵ lớn mạnh qua bao năm tháng vươn mình trước nắng gió, trở thành gốc cây chắc khỏe, thân cây cao lớn, tàn lá xanh rậm. Mỗi mùa thay lá là một lần “tái sinh”, mỗi độ ra hoa là một lần khoe sắc mang đến sự rực rỡ cho không gian.

Lớn lên nơi những hàng cây và tình xóm nhỏ

Tác phẩm Xóm Giá Tỵ tựa sự tri ân đến với làng quê thơ ấu và miền ký ức bình yên đầy hoài niệm và cũng nhiều đổi thay của nhà báo Nguyễn Minh Hải. Những đoạn đối thoại nhân vật bằng từ ngữ địa phương Nam Bộ dân dã, những con đường mòn hoang sơ, mùa giá tỵ ra chồi, lá non xanh mướt đầy sức sống… tất cả tựu trung một vẻ đẹp kỳ vỹ, trong trẻo giữa thiên nhiên và con người.

Là một nhà báo lâu năm, ông Minh Hải cho hay: “Tôi cố gắng viết truyện bằng phương pháp và góc nhìn báo chí. Mười ba truyện ngắn là những câu chuyện khác nhau nhưng trong một bối cảnh tương đồng nhau, ở cùng một không gian, có những nhân vật xuất hiện trở lại ở các truyện khác nhau, ít nhiều vẽ nên bức tranh của cái xóm nhỏ trong khoảng hai mươi năm, từ khi đất nước bắt đầu đổi mới”.

Vậy nên ở một số truyện hay đoạn văn trong sách thiên về bút ký quan sát chân thực hơn là văn chương bay bổng, mang đến cho bạn đọc cảm nhận đang đọc các bút ký, thiên phóng sự về một vùng đất “phảng phất dấu ấn của vùng nông thôn, với những con người mộc mạc, chất phác, chân thành”. Tác giả cố gắng ghi lại các ký ức, nhớ lại các hình ảnh xưa cũ, các mảnh ghép của những câu chuyện, dựng lại các nhân vật… và chuyển thành các truyện ngắn chân phương, thấm đậm tình quê, tình người.

Xóm Giá Tỵ chứa những câu chuyện nhân văn và bao dung về một vùng đất mà cũng có thể là một quê hương

Người dân ở Xóm Giá Tỵ sinh ra trong gian khó, trong nhiều giai đoạn khó khăn, trải qua những chuyện vui buồn, được mất, lam lũ mưu sinh. Có người gánh vác công việc nặng nhọc để nuôi thân và nuôi gia đình. Dẫu vậy, họ vẫn ngày ngày nỗ lực vươn lên thoát nghèo theo sự vươn lên thời đại, sự phát triển của đất nước. Đáng quý nữa là, họ vẫn sống vững chãi trong sự chở che đùm bọc giữa bà con lối xóm và tình người nông thôn.

Tác phẩm còn truyền tải những câu chuyện giản dị mà sống động, lặng lẽ mà đầy tính nhân văn, cho thấy vẻ đẹp ấm áp tình người và sự phong phú vô cùng của cuộc đời, của những số phận lay động. Ở Xóm Giá Tỵ, có ông Lý Ba từng “nhúng chàm” cưa trộm gỗ nhưng sau lại trở thành tỷ phú nhờ trồng và thu hoạch giá tỵ (trang 30); có vợ chồng anh Nẫu “người làm mướn số một” được yêu mến vì họ “làm không ngơi tay mà việc nào cũng thạo, cũng chăm chút như việc đó làm cho chính họ chứ không phải làm mướn cho người khác” (trang 55); có “thằng Tèo” thích đọc sách Nguyễn Hiến Lê (trang 89), có ông Thanh giàu nhất xóm lại cưới người đàn bà bán vé số và hạnh phúc viên mãn (trang 93); có những người thầy giáo suốt đời tận tụy dạy học và chăm lo cho học sinh như thầy Minh (trang 207)…

Tác giả Nguyễn Minh Hải thổ lộ: “Từ chuyện ở một vùng đất, tôi hy vọng sẽ phần nào khái quát được sự vươn lên của đất nước trong mấy mươi năm qua. Với tập truyện ngắn này, tôi hy vọng có thể kể cho quý bạn đọc những câu chuyện giản dị ở một vùng quê, không phải điển hình nhưng đã có sự đổi mới có tính điển hình như nhiều nơi khác ở đất nước này. Để rồi khi gấp sách lại, chúng ta thấy mình thật may mắn vì đã trải qua những bước chuyển thật tuyệt vời của xã hội, thấy mình thêm yêu đất, yêu người, thêm rung cảm với những câu chuyện, những số phận mà chúng ta có thể gặp, biết ở đâu đó, cũng như chúng ta đã học thêm được những bài học về yêu thương, về vượt khó, về sự bao dung…”.

Trung Nghĩa
Nguyễn Minh Hải Xóm Giá Tỵ

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị "Phí Phông" vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. "Heo Năm Móng" – một phim kinh dị khác thay thế "Phí Phông" dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.