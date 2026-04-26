500 cuốn sách chuyền tay nhau trong “Mở Sách – Mở Tương Lai”

(Ngày Nay) -Trong chuỗi hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chương trình “Mở Sách – Mở Tương Lai” tiếp tục hành trình mang “chuyến xe tri thức” đến với các bạn nhỏ Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM hôm 25/4.

Sau ít phút khởi động bằng những động tác thể dục tiếp sức cho nhau, các bạn vào cuộc ngay với phần tương tác sôi nổi cùng nhà văn Phương Huyền. Cuộc trò chuyện nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách, giá trị của những cuốn sách mang lại, giúp các bạn có thêm kiến thức, thêm kỹ năng và yêu thích việc đọc sách. Từ những điểm mấu chốt quan trọng đó, các bạn nhỏ bước vào hành trình “Mở sách – Mở tương lai”.

Hơn 300 học sinh được chia thành các nhóm để trải nghiệm. Nhóm tô màu, nhóm vẽ tranh, và rộn ràng nhất là nhóm đọc sách. 500 cuốn sách đủ thể loại được chuyền tay nhau trong sự tò mò lẫn háo hức.

Sau 30 phút đọc sách, “Mở sách – Mở tương lai” thu lại thật nhiều điều ý nghĩa. Những chiếc thẻ xinh xắn ghi cảm nhận sách, ghi ước mơ giúp các em đọc sâu hơn, cảm nhận kỹ hơn.

Sau khi đọc một cuốn trong bộ “Khoa học kỳ thú” của NXB Kim Đồng, bạn Trịnh Hoàng Ngọc Lan lớp 3.9 viết: “Cuốn sách giải thích các thắc mắc về thế giới động vật thông qua các câu đố vui nhộn và những hình ảnh minh họa sinh động. Đây là tài liệu hỗ trợ kiến thức hữu ích cho các bạn nhỏ”.

Bạn Mai Hoàng Thành Đạt lớp 4.7 chọn cuốn sách “Các siêu sao trong giới động vật” bởi vì: “Em là người yêu quý động vật. Khi đọc cuốn sách này em được tìm hiểu các loài động vật như cá voi xanh, hươu cao cổ”. Vì thế mà bạn yêu quý cuốn sách này.

Chưa dừng lại ở cảm nhận sách, các bạn còn được cô Phương Huyền khơi gợi chia sẻ về ước mơ. Bạn Phạm Duy Anh, lớp 3.7 mạnh dạn nói: “Ước mơ của con là được trở thành nhà văn, nhà báo. Con muốn viết lên những cuốn sách thật hay cho mọi người. Và để làm được điều đó thì bây giờ con sẽ phải học thật giỏi, đọc nhiều sách và tập viết văn”.

Còn nhiều nhiều ước mơ như trở thành Luật sư, trở thành giáo viên mầm non để chăm sóc các em nhỏ, ước mơ trở thành người chăm sóc thú cưng… được nói ra, viết ra trong buổi sáng tràn ngập tiếng cười. Từng ánh mắt chăm chú, từng cánh tay giơ cao xung phong chia sẻ đã tạo nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu với sách và sự tự tin của các em.

Nhà giáo ưu tú Doãn Thị Thuý Vân – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chương trình “Mở Sách – Mở Tương Lai” mang đến cho các em học sinh một buổi sinh hoạt năng lượng và ý nghĩa. Tôi thật sự vui khi thấy các em học sinh hào hứng tham gia, say mê đọc sách và tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa, chương trình còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc, khơi gợi trí tưởng tượng và giúp các em hình thành những ước mơ đẹp. Nhà trường rất trân trọng những giá trị mà chương trình mang lại và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, để đồng hành cùng các em trong hành trình phát triển”.

“Mở Sách – Mở Tương Lai” chương trình do Quỹ Giáo dục Thiện Tâm, phối hợp cùng nhà văn nhà báo Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Mỗi điểm dừng chân, Quỹ dành tặng 200 cuốn sách cho thư viện nhà trường để bổ sung thêm nguồn sách hay, phù hợp lứa tuổi.

Sau chương trình sáng nay, BTC được hướng dẫn tham quan thư viện, đặc biệt là thư viện xanh – Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng ngay giữa sân trường xanh mát.

Ông Nguyễn Thanh Tú, đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm xem từng kệ sách, lật từng cuốn sách và rất tâm đắc. Ông Tú nói: “Thư viện trường có nhiều sách về Văn hóa, Lịch sử Việt Nam, Văn học nổi tiếng thế giới và cả sách về Đạo đức, kỹ năng sống… Nguồn sách này giúp các em thêm kiến thức, thêm động lực học tập, rèn luyện đạo đức trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Sau Tân Đông Hiệp, tháng 5 sắp tới, “Mở Sách – Mở Tương Lai” lại tiếp tục hành trình xa hơn nữa, đến với trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Hòa Hội, TPHCM (Vũng Tàu cũ).