Tái hiện hào khí nhà Trần bằng công nghệ trình diễn hiện đại

(Ngày Nay) - Chương trình Đông A Khải Hoàn 2026 mang đến một không gian trải nghiệm mới mẻ, nơi các giá trị lịch sử-văn hóa được tái hiện một cách sống động và gần gũi hơn với du khách.
Chương trình Đông A Khải Hoàn tái hiện một phần nền văn hóa của thời Trần. Ảnh: Đức Phương/TTXVN.
Chương trình Đông A Khải Hoàn tái hiện một phần nền văn hóa của thời Trần. Ảnh: Đức Phương/TTXVN.

Trong 2 ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc mang tên “Đông A Khải Hoàn 2026.”

Chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến một không gian trải nghiệm mới mẻ, nơi các giá trị lịch sử-văn hóa được tái hiện một cách sống động và gần gũi hơn với du khách.

Đồng thời, chương trình cũng tạo điểm nhấn đặc sắc trong dịp lễ 30/4 - 1/5, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, kết nối cộng đồng và đem lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách đến với Ninh Bình.

“Đông A Khải Hoàn 2026” là chương trình tái hiện câu chuyện, hình ảnh của quân dân nhà Trần thông qua diễu hành cổ phục, âm nhạc và trình diễn ánh sáng.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động diễu hành cổ phục thời Trần với quy mô khoảng 500 người và màn trình diễn ánh sáng trên sông, nơi chất liệu hiện đại được ứng dụng để khắc họa những câu chuyện lịch sử.

Song song với các hoạt động trình diễn, chương trình còn có lễ dâng hương, lễ rước kiệu là một điểm chạm văn hóa mang tính kết nối quá khứ và hiện tại.

Tại đây, người dân và du khách cùng hướng về các bậc tiền nhân triều Trần, bày tỏ lòng tri ân và gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an. Nghi lễ không chỉ góp phần tôn vinh giá trị tâm linh của vùng đất Cố đô Hoa Lư mà còn làm sâu sắc thêm ý nghĩa của toàn bộ sự kiện. “Đông A Khải Hoàn 2026” vì thế không chỉ là một chương trình biểu diễn mà là một trải nghiệm tổng thể, nơi mỗi du khách có thể vừa chiêm ngưỡng, vừa tham gia, vừa cảm nhận được dòng chảy lịch sử đang hiện hữu.

Chị Phạm Thị Thanh Thảo, Phụ trách Truyền thông Chương trình “Đông A Khải Hoàn” cho biết chương trình hướng đến các nhóm khách du lịch nội địa và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, những người yêu thích khám phá câu chuyện lịch sử, cùng sự tham gia của cộng đồng địa phương, nghệ nhân, học sinh và các tổ chức xã hội.

Câu chuyện lịch sử “Đông A Khải Hoàn 2026” với thông điệp lan tỏa tinh thần Hào khí Đông A là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết dân tộc được hun đúc từ thời Trần. Đồng thời, sự kiện muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình, ổn định và thịnh vượng hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa-lịch sử trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Đông A Khải Hoàn” không chỉ là một chương trình, mà còn là một hành trình kết nối quá khứ-hiện tại-tương lai, nơi mỗi người tìm thấy sự đồng điệu giữa tinh thần dân tộc và những trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng di sản Ninh Bình.

Thông qua “Đông A Khải Hoàn 2026,” Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu miền Bắc.

Đây không chỉ là cách thêm dấu ấn mùa du lịch, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế-du lịch bền vững, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương.

PV
Đông A Khải Hoàn Ninh Bình Văn hoá Tam Cốc-Bích Động

Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?
(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.