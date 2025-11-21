VNPT ứng cứu mạng lưới giữa tâm lũ Khánh Hòa – Tây Nguyên

(Ngày Nay) - Tại các địa bàn Khánh Hoà, Phú Yên… lực lượng kỹ thuật của VNPT đang nỗ lực ngày đêm vượt nắng thắng mưa, chạy đua với nước lũ để đảm bảo mạng dịch vụ thông suốt cho các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Trong hai ngày 19 và 20/11/2025, khu vực Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai phải đối mặt với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt trên diện rộng và chia cắt nhiều khu vực. Lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường bị cấm, nhiều vùng dân cư bị cô lập, lưới điện và hạ tầng thiết yếu bị gián đoạn.

Hạ tầng viễn thông của các nhà mạng nói chung và VNPT nói riêng chịu tác động nặng nề: nhiều trạm bị mất điện diện rộng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt do sạt lở hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Riêng tại Đắk Lắk và Gia Lai, việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, đội ứng cứu khó tiếp cận các điểm sự cố. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực hết mình, không để mạng lưới gián đoạn, VNPT đã triển khai lực lượng kỹ thuật khẩn cấp, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để giữ vững thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Theo thông tin từ VNPT địa phương, ngay trong ngày 19/11, nhiều sự cố đứt cáp quang đã xảy ra. Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai và VNPT Đắk Lắk lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Hàng trăm cán bộ kỹ thuật và vật tư được điều động bổ sung từ các vùng lân cận, cùng phương án ứng cứu 24/7, bảo đảm sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh.

Tại Khánh Hòa – nơi mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều khu vực, các kỹ sư VNPT đã không quản hiểm nguy, ngay trong đêm mưa đã triển khai công tác khắc phục mạng lưới, dù có điểm phải đi bộ mấy cây số mới tiếp cận được vị trí bị sự cố. Nhờ sự quyết tâm ấy, thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành, cứu hộ – cứu nạn, cũng như kết nối thoại và data cho người dân vẫn được duy trì thông suốt trong thời điểm khó khăn nhất.

Song song với việc khắc phục hạ tầng, VNPT cũng kích hoạt giải pháp roaming hai chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, giúp giảm tải áp lực mạng lưới và bảo đảm liên lạc liên tục.

Trong hoàn cảnh mưa gió trắng trời và mất điện, các điểm giao dịch VNPT đã kịp thời mở rộng cửa đón tiếp bà con người dân đến tránh trú, sạc pin điện thoại và các thiết bị thông tin…