VPBankS đạt giải thưởng “Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất 2023”

(Ngày Nay) - Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa giành được giải thưởng “Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất” do International Finance Magazine trao tặng. VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất của Việt Nam được trao giải thưởng này trong năm 2023.

Giải thưởng “Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất” (Most Innovative Mobile Trading App) cho ứng dụng di động NEO Invest là hạng mục quan trọng nằm trong Giải thưởng Tài chính Quốc tế (International Finance Award 2023). Đây là giải thưởng thường niên của International Finance Magazine của Anh, nhằm vinh danh những tổ chức và doanh nghiệp có thành tích và nỗ lực phát triển nổi bật trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hàng không, dịch vụ…, ở châu Âu, châu Á, Trung Đông, và châu Phi.

Để lựa chọn ra “Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất 2023”, Ban tổ chức bao gồm các chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ toàn cầu đã đánh giá kỹ lưỡng hàng loạt tiêu chí như yếu tố công nghệ, mức độ cải tiến sản phẩm, tiêu chuẩn bảo mật, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, sự đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng và tăng trưởng người dùng ứng dụng.

Giải thưởng này là kết quả của chiến lược tập trung vào công nghệ ngay từ những ngày đầu thành lập của VPBankS, ưu tiên xây dựng nền tảng giao dịch thông minh nhằm mang đến trải nghiệm số tối giản cho khách hàng. Theo đó, VPBankS đã áp dụng hàng loạt các giải pháp công nghệ tiên tiến, số hóa sản phẩm dịch vụ, kiểm thử tự động hóa để cho ra đời các sản phẩm sáng tạo, tối ưu trên thị trường.

NEO Invest sử dụng công nghệ đa nền tảng mới nhất giúp giao dịch nhanh chóng, hạn chế tối đa lỗi hệ thống. Đặc biệt, ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng quản lý tất cả tài sản từ các kênh đầu tư trên một nền tảng hợp nhất. Đây là tính năng hấp dẫn mà hiện chưa có nhiều công ty chứng khoán triển khai.

NEO Invest sử dụng công nghệ Flutter mới nhất cùng kiến trúc hiện đại & điện toán đám mây, mang đến cho khách hàng trải nghiệm đồng nhất trên nhiều nền tảng, bao gồm Android và iOS, giúp ứng dụng chạy mượt mà và có hiệu suất tốt nhất. Công nghệ này cũng cho phép tạo hiệu ứng, hoạt ảnh, mang lại giao diện đẹp mắt và linh hoạt hơn. Ứng dụng công nghệ hiện đại, tốc độ ứng dụng vượt trội khiến việc hiển thị biểu đồ, đặt lệnh của khách hàng nhanh chóng hơn, giúp tiết kiệm thời gian và nhà đầu tư có thể thực hiện ngay cơ hội mua bán cổ phiếu với mức giá hợp lý. Trong năm 2023, NEO Invest đã được nâng cấp và cập nhật toàn bộ các sản phẩm như Danh mục đầu tư mẫu (ePorfolio) và các gói vay ký quỹ eMargin linh hoạt. Bên cạnh đó, ứng dụng NEO Invest được xây dựng với nhiều lớp bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng, chống xâm nhập và thường xuyên được kiểm tra định kỳ để phát hiện lỗ hổng sớm giúp nhà đầu tư yên tâm giao dịch.\

“Chúng tôi luôn nỗ lực tối giản thao tác giao dịch cho mọi nhà đầu tư. Hành trình của khách hàng được thực hiện tối ưu với giao diện người dùng trực quan và trải nghiệm liền mạch, nhất quán. Chúng tôi thận trọng quan tâm đến từng nút bấm, từng điểm tiếp xúc và mọi khía cạnh cảm xúc của người dùng, nhằm mang đến trải nghiệm số mượt mà, thuận tiện và dễ dàng nhất. Tất cả nhằm tạo ra một ứng dụng đầu tư toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư” – Ông Nguyễn Duy Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPBankS chia sẻ.

Nằm trong hệ sinh thái VPBank, với định hướng kết hợp công nghệ và quản lý tài sản, NEO Invest giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục sản phẩm đầu tư với các sản phẩm tài chính trong hệ sinh thái tập đoàn cùng sự hỗ trợ hữu hiệu của các công cụ số trong việc quản trị hiệu quả và ra quyết định đầu tư ngay trên nền tảng công nghệ.

Chỉ sau 8 tháng thành lập, VPBankS đã trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam vào thời điểm tăng vốn lần 2 của năm 2022. Đây cũng là công ty có số lượng khách hàng tăng trưởng nhanh chóng với số lượng tài khoản tính đến hết năm 2023 đạt gần 250.000 tài khoản, tăng 4,5 lần với năm trước. VPBankS đã nhận được sự tín nhiệm của nhà đầu tư nhờ nền tảng công nghệ vượt trội và mang đến trải nghiệm khách hàng tối ưu. Tính tới nay, ứng dụng NEO Invest của VPBankS đã đạt rating 4.7/5.0 trên cả App Store (iOS) và Google Play Store (Android), cao hơn đáng kể so với các ứng dụng chứng khoán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Hiện VPBankS là 1 trong 10 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường với dư nợ cho vay ký quỹ tăng trưởng 2,29 lần so với đầu năm 2023. Tổng doanh thu của công ty trong 2023 đạt 1939 tỷ đồng (tăng trưởng 150% so với 2022), trong khi lợi nhuận trước thuế 2023 đạt 1252 tỷ đồng (tăng trưởng 130% so với 2022).

International Finance Magazine (IFM): Tạp chí tài chính có trụ sở tại London (Anh), chuyên cung cấp tin tức, phân tích, và bình luận cho cộng đồng tài chính toàn cầu, với lượng độc giả đông đảo ở hơn 185 quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp tin tức tài chính, tạp chí cũng tổ chức bình chọn giải thưởng cho các định chế tài chính trên toàn cầu nhằm ghi nhận sự đóng góp của các định chế tài chính vào sự phát triển của nền tài chính thế giới. Các giải thưởng của International Finance Magazine đã trở thành một chuẩn mực để đánh giá hiệu quả hoạt động và mức độ tin cậy của các định chế tài chính.