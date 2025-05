Khởi tố tài xế xe Xi-téc chở xăng gây tai nạn chết người

(Ngày Nay) - Ngày 07/5, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận, đã khởi bị can đối với tài xế xe Xi-téc chở xăng gây tai nạn chết người.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được Tin báo về tội phạm với nội dung: Vào lúc 15h39 ngày 06/01/2025, tại trước địa chỉ 712 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) xảy ra va chạm giữa xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, loại xe Xi-téc (Công ty CPVT và DV Petrolimex Sài Gòn) biển số 59C-912.00 do Phan Phương Hiệp (SN 1969) điều khiển và xe máy điện Vinfast biển số 59TA-118.40 do anh Hà Văn Khánh (SN 1982) điều khiển. Hậu quả, anh Khánh tử vong tại hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành giải quyết Tin báo về tội phạm nêu trên. Kết quả giải quyết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23/4/2025.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được và kết quả xác minh, Công an TP.HCM nhận thấy, Phan Phương Hiệp đã có hành vi điều khiển xe ô tô vượt bên phải xe ô tô phía trước không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát dẫn đến va đụng phía sau xe máy điện cùng chiều phía trước bên phải do nạn nhân Hà Văn Khánh điều khiển.

Từ đó, đã xảy ra vụ tai nạn khiến xe Xi-téc cán qua người anh Khánh làm anh Khánh tử vong. Hành vi của Phan Phương Hiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân Khánh là người có bằng lái xe theo đúng quy định của pháp luật, không sử dụng cồn, ma tuý khi tham gia giao thông đường bộ, đi đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ việc trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự đối với tin báo về tội phạm nêu trên và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Phương Hiệp theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 19/02/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ban hành Thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ tai nạn. Kết luận thể hiện, khi va chạm xe ô tô loại Xi-téc đang chuyển động trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng đường Nguyễn Thị Thập đi đường Phú Thuận. Xe máy điện Vinfast màu xanh đang chuyển động ở bên phải phía trước cùng chiều với xe ô tô Xi-téc.

Tốc độ của xe ô tô Xi-téc khi xảy ra tai nạn giao thông xác định theo phương pháp tính toán là từ 29,5 km/h đến 31,5 km/h. Không đủ cơ sở xác định tốc độ xe máy điện Vinfast màu xanh khi xảy ra tai nạn.

Nhận được Thông báo kết luận giám định trên, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi đến Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM yêu cầu trưng cầu giám định lại.