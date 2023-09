'Vũ Trụ Cò bay' của Phương Mỹ Chi: 'Đảo cò' với 9 tiểu vương quốc lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam

"Vũ trụ Cò bay" gồm 10 bài hát với câu chuyện được lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn từ lớp 1 đến lớp 12. Album kết hợp hài hòa những âm sắc thuộc dòng nhạc dân ca khắp mọi miền Việt Nam và bolero, hai dòng nhạc gắn liền với tên tuổi của Phương Mỹ Chi, được hòa âm phối khí hiện đại mang đến sự trẻ trung, tươi mới đầy cuốn hút.

Trong những dòng chia sẻ được đính kèm album, nữ ca sĩ chia sẻ 10 năm âm nhạc với cô là một hành trình không hề đơn giản, và "Vũ trụ Cò bay" là thành quả của 10 năm bền bỉ và cống hiến không ngừng. Bây giờ khi nhìn lại chặng đường đã đi, Phương Mỹ Chi nhìn thấy chính mình trong hình ảnh “Con cò", một biểu tượng vừa gắn liền với nét đẹp truyền thống, vừa là biểu tượng cho sự miệt mài và chăm chỉ. Một hình ảnh “Cò bay” ở “Vũ trụ” mới mang hơi thở hiện đại được Phương Mỹ Chi gửi gắm thông qua âm nhạc.

Tên bài hát cũng gây ấn tượng, mở ra một không gian văn học và một thời ấu thơ như trải ra trước mắt:

1. "Vũ trụ Cò bay"

2. "Gối Gấm" (mượn chất liệu từ nhiều ý thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương: Tự Tình II, Lấy chồng chung, Canh khuya)

3. "Đẩy xe bò" (tác phẩm văn học Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân)

4. "Vũ trụ có anh" ft. Pháo (mượn chất liệu từ truyện cổ tích Tấm Cám)

5. "Bóng phù hoa" (chuyện Người con gái Nam Xương, trích Truyền kỳ mạn lục của danh sĩ Nguyễn Dữ)

6. "Chiếc lược ngà" ft. NSƯT Kim Tử Long (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng)

7. "Hai đứa trẻ" ft. Suboi (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Thạch Lam)

8. "Chiếc thuyền ngoài sa" ft. Trung Quân Idol (truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu)

9. "Người con gái nằm nghe biển hát" (bài thơ Truyền thuyết trên đảo Côn Sơn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn).

10. "Những ngôi sao xa xôi" (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Minh Khuê)

Trong số 10 ca khúc này có 2 ca khúc đã ra mắt MV trước đó là "Vũ trụ có anh" và "Đẩy xe bò". Cả hai sản phẩm đều có điểm chung là sự kết hợp giữa giữa văn hóa truyền thống và âm nhạc hiện đại. Đây cũng là concept chung của "Vũ trụ Cò bay" và màu sắc âm nhạc hiện tại của Phương Mỹ Chi.

Ở "Vũ trụ Cò bay", Phương Mỹ Chi đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ như NSƯT Kim Tử Long, Trung Quân Idol, rapper Suboi và Pháo.

“Album lần này là một cơ hội để Chi có thể mang đến những sự kết hợp đặc biệt trong âm nhạc, và cũng là cơ hội để Chi học hỏi, chia sẻ với tất cả những anh chị tiền bối, những người cộng sự đầy tài năng mà mình rất ngưỡng mộ. Chi biết ơn tất cả mọi người luôn bên cạnh cùng Chi vượt qua những giai đoạn chất chứa nhiều cảm xúc, một lời không thể kể hết nhưng từng cái tên, từng gương mặt đã in sâu vào hồi ức thanh xuân này của Chi”, nữ ca sĩ chia sẻ đầy chân thành khi nhắc đến những người cộng sự đồng hành trong dự án âm nhạc lần này.

Là một nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương, NSƯT Kim Tử Long nói về lý do nhận lời hợp tác cùng Phương Mỹ Chi: “Phương Mỹ Chi là một ca sĩ trẻ biết thay đổi tầm nhìn và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để ‘lột xác’ hơn với âm nhạc nhiều màu sắc và thể loại. Bài hát ‘Chiếc lược ngà’ là một bài hát lạ, kết hợp giữa dòng nhạc trữ tình, dân ca và vọng cổ. Chi đã chứng minh được chỗ đứng về giọng ca ngay từ khi còn bé, và là nghệ sĩ trẻ có tầm để khán giả yêu thương, nghệ sĩ đồng nghiệp yêu thương, là điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có".

Ca sĩ Trung Quân cho biết: "‘Chiếc thuyền ngoài sa’ là ca khúc hay, 'khó nhằn' và cần nhiều sự đầu tư. Đây chính là sự tiến bộ và liều lĩnh của Chi khi làm ra ca khúc này để gửi đến khán giả”.

Đảm nhận vai trò Giám đốc Sáng tạo trong "Vũ trụ Cò bay" không ai khác chính là Ben Phạm - chàng trai 9X tài năng có công lớn trong việc mang đến hình ảnh một Phương Mỹ Chi mới lạ. Concept trong album được Ben Phạm lấy cảm hứng và lên ý tưởng từ sự “đa vũ trụ” trong âm nhạc, những câu chuyện văn học và các chất liệu trong văn hóa truyền thống, được cải tiến cho phù hợp với năng lượng trẻ trung của nữ ca sĩ 20 tuổi. Trang phục cũng được Fashion Director là Dada lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ và tinh tế để lột tả được ý nghĩa và tinh thần của toàn bộ câu chuyện mà Phương Mỹ Chi muốn truyền tải qua lời nhạc.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Phương Mỹ Chi hợp tác với nhau. Tuy thời gian hợp tác không quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi hiểu tính cách, khao khát mà Phương Mỹ Chi muốn gửi gắm thông qua album lần này. Tôi lấy cảm hứng sự đa vũ trụ trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi, từ đó tôi tạo ra một concept tổng thể cho album với những nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò, tôi đã xây dựng nên một 'đảo cò' với 9 tiểu vương quốc khác nhau, tượng trưng cho 9 ca khúc lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam. 'Con cò' đi qua các vùng đất khác nhau mà ở mỗi nơi đều mang một dấu ấn đặc trưng riêng của vùng miền đó. Tôi muốn thể hiện những nét truyền thống nhưng vẫn mới mẻ lên chính Phương Mỹ Chi, hiện thân cho một thế hệ GenZ tươi trẻ, tràn trề sức sống với khao khát được lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của văn hóa, văn học”, Giám đốc Sáng tạo Ben Phạm cho biết.

Không một món quà nào có thể ý nghĩa hơn bằng việc tự cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc chất chứa đầy tình cảm và hoài bão để đánh dấu hành trình 10 năm của mình mà ở đó, Phương Mỹ Chi có thể thỏa sức với đam mê âm nhạc và cũng không quên gửi lời tri ân đến những người đã yêu thương mình trong suốt hành trình làm nghề hơn 10 năm qua. "Vũ trụ Cò bay" mở ra một vũ trụ âm nhạc mới trên hành trình của nữ ca sĩ với đầy đủ âm sắc và tinh thần của chính cô.

Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ sẽ tổ chức showcase và trình diễn tất cả các ca khúc trong album: "Ngày 24/09 sẽ là ngày vô cùng đáng nhớ nhất trong 10 năm hoạt động nghệ thuật của Chi. Đó là ngày diễn ra buổi showcase và Chi sẽ trình diễn tất cả các ca khúc nằm trong Album ‘Vũ trụ Cò bay’. Với hai năm ấp ủ, Chi và team hi vọng sẽ đem lại cho khán giả một không gian âm nhạc thật thú vị và ấn tượng. Và còn có những vị khách đặc biệt sẽ xuất hiện tại showcase cùng Chi mang đến phần trình diễn thật là cháy”.

Showcase của nữ ca sĩ sẽ được tổ chức tại trường THPT Marie Curie phù hợp với concept album. Vào ngày 17/9 vừa qua, nữ ca sĩ cũng thông báo showcase đã vượt hơn mức mong đợi với hơn 3.000 lượt đăng ký vé. Đây cũng là minh chứng rõ nhất cho tình yêu thương và sự trông chờ của khán giả cho dự án đầy tâm huyết của ‘chị bảy’ Phương Mỹ Chi.

Với mong muốn có thể truyền tải những giá trị nhân văn của văn hóa, văn học thông qua âm nhạc đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, vì vậy Phương Mỹ Chi không bán vé showcase để các bạn học sinh sinh viên có thể hòa cùng không gian âm nhạc vũ trụ văn học./.