Xác định nguồn tiền lương bổ sung để VNA trả cho phi công người Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố bởi Học viện Nhi khoa Mỹ, số trẻ em tử vong do súng đạn tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 23/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều tối 23/8 đến đêm 24/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.