Xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là nòng cốt chính trị

(Ngày Nay) - Các đại biểu khẳng định thiết thực xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW thực sự là nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất là Đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển," các đại biểu dự Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên lề Đại hội, nhiều ý kiến đều thể hiện sự tin tưởng và khẳng định sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thiết thực xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực sự là nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng đất nước ta thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tạo nên sức mạnh tổng hợp

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng hữu nghị Việt Nam, trực thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhận định Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được tổ chức trong không khí đổi mới, với các báo cáo được trình bày cô đọng, súc tích, đánh giá cụ thể những điểm đã làm được, chưa làm được; cũng như khẳng định vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thăng Long chia sẻ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Mặt trận là nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sỹ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, theo ông Nguyễn Thăng Long, cần thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Chuyển từ 'đúng hướng' sang 'đúng và đủ kết quả', đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân."

"Là một thành viên của Đảng bộ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, lần đầu tiên dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tôi cảm thấy rất phấn khởi, kỳ vọng, bởi đây là tổ chức tập hợp rộng lớn của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, qua đây chúng tôi càng thêm tự hào về công việc của mình: chăm sóc những người đặc biệt có hoàn cảnh đặc biệt; là nguồn động viên cổ vũ để mỗi người trong đơn vị được tiếp thêm nghị lực tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công việc được giao" - ông Nguyễn Thăng Long bày tỏ.

Được lập ngày 18/3/1998 (trực thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam), Làng Hữu nghị Việt Nam có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cho hàng nghìn cựu chiến binh, thanh niên xung phong nhiễm chất độc da cam hạn chế vận động, suy giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh… Làng còn là "mái nhà thứ hai" của hàng trăm trẻ em thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra trong hình hài không lành lặn, mang dị tật, câm điếc, bại não, tự kỷ… đến từ 20 tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến các tỉnh phía Bắc.

Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên

Tiến sỹ Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao các nội dung trình tại Đại hội. Tuy mới được thành lập, trong một thời gian ngắn, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã lãnh đạo thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Báo cáo chính trị đã có phụ lực, đánh giá những kết quả nổi bật của các tổ chức thành viên; đặc biệt đưa ra 10 mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong nhiệm kỳ mới, kèm đó là chương trình hành động thể hiện sự đổi mới rất cao, quyết tâm chính trị rất lớn của Mặt trận Tổ quốc với vị thế mới là một bộ phận trong hệ thống chính trị và là nơi đoàn kết, làm nòng cốt để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Với trách nhiệm và vinh dự tham sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, mỗi đại biểu, tổ chức Đảng cần có những hành động, kế hoạch cụ thể triển khai sau Đại hội, nhằm phát huy cái vai trò nòng cốt của đảng viên đến tất cả cán bộ, hội viên.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá là đổi mới phương thức lãnh đạo; sát dân và phục vụ nhân dân; bố trí, sử dụng cán bộ đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới. Từ đó, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục đổi mới về tư duy, cách làm để đưa tư tưởng, nội dung của Đại hội đến với các hội viên, cũng như người dân; tập hợp những người tâm huyết, có kiến thức, trách nhiệm, đoàn kết để tham gia công tác Hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến an sinh xã hội, chăm sóc người yếu thế, theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội-nhân văn, tự nguyện-dân chủ; vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt trong từng chi bộ, đảng bộ

Nhằm làm sâu sắc hơn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Oanh cho rằng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư và các kế hoạch của Đảng bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, cần đổi mới hình thức sinh hoạt thông qua các phương thức như thay đổi về địa điểm sinh hoạt, không nhất thiết chỉ ở văn phòng, phòng họp để nâng cao hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa các chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sớm xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ ngay trong năm 2025 để việc sinh hoạt diễn ra thực chất, hiệu quả, có chiều sâu; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Để đạt được những mục tiêu, mong muốn đề ra, Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất trong thời gian tới, cần tích cực nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm thực tế. Trong bối cảnh mới, tình hình mới, các đảng bộ, chi bộ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm tra, giám sát, bao gồm cả đầu tư về con người và cơ sở vật chất để đảm bảo tính hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, chia sẻ thông tin và kết quả để nâng cao hiệu quả chung.

"Với tinh thần “Dân chủ-Đoàn kết-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển," Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là dịp để mỗi đại biểu phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, toàn diện. Mỗi ý kiến sẽ góp phần làm sáng rõ thêm nội dung các văn kiện, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương bước vào giai đoạn phát triển mới, vững mạnh, toàn diện, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.