Bộ Công an triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng

(Ngày Nay) - Song song với việc đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xác định là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội được đặt ra với yêu cầu ở mức cao nhất.

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1.

Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội và các hoạt động liên quan, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh bình thường của nhân dân.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Bộ, Bộ Công an đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV, được ban hành từ tháng 5/2025. Kế hoạch đã sớm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; đồng thời huy động tổng thể các nguồn lực, biện pháp để tổ chức triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, các Tiểu ban phục vụ Đại hội và Kế hoạch của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự của Bộ Công an, do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng công an trên phạm vi toàn quốc.

“Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn quốc, trong đó tập trung cao độ vào các địa bàn trọng điểm, nhất là Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động chính của Đại hội, các sự kiện liên quan và khu vực phục vụ các đoàn đại biểu,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Bộ Công an đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng, rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ; chủ động dự báo, xử lý các tình huống phức tạp có thể phát sinh. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phương án diễn tập được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Bộ Công an tập trung triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tổ chức Đại hội.

Bộ Công an cũng chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và quản lý chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Song song với đó, công tác hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tiểu ban phục vụ Đại hội và lực lượng chức năng liên quan được tăng cường, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đến thời điểm hiện nay, Bộ Công an đánh giá môi trường an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV cơ bản được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Theo kế hoạch, Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra sáng 10/1 sắp tới tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân, Bộ Công an tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.