Xu hướng tiêu dùng mới: Kết hợp thương mại xã hội và bền vững

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường ngày càng năng động, một trong những xu hướng nổi bật nhất hiện nay chính là sự kết hợp giữa thương mại xã hội (social commerce) và tiêu dùng bền vững. Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn chỉ mua sắm để đáp ứng nhu cầu cơ bản mà coi đó là trải nghiệm, là cách thể hiện phong cách sống và giá trị cá nhân.

Chính vì thế, mô hình “mua sắm giải trí” trên các nền tảng như TikTok Shop hay Shopee Live đã bùng nổ, tạo ra không gian vừa tương tác, vừa tiêu thụ sản phẩm. Đây là cánh cửa lớn để doanh nghiệp tăng tốc doanh thu, đồng thời tiếp cận khách hàng bằng những hình thức gần gũi, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, yếu tố bền vững đang trở thành “tiêu chuẩn mới” trong tiêu dùng. Người mua hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả và chất lượng mà còn muốn biết sản phẩm được sản xuất ra sao, có thân thiện với môi trường không, có phản ánh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không. Một chuỗi cung ứng minh bạch, giảm phát thải và chú trọng đến lợi ích cộng đồng sẽ giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin, từ đó duy trì sự gắn bó của người tiêu dùng lâu dài hơn.

Sự giao thoa giữa thương mại xã hội và tiêu dùng bền vững mở ra một hướng đi mới: sản phẩm không chỉ cần truyền tải thông điệp hấp dẫn qua kênh số mà còn phải “xanh” và có trách nhiệm. Khi người tiêu dùng được thuyết phục bằng cả trải nghiệm thú vị lẫn giá trị bền vững, thương hiệu sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Đây chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt Nam vừa nắm bắt cơ hội tăng trưởng doanh thu, vừa xây dựng vị thế vững chắc trong hành trình phát triển dài hạn.

Diễn đàn “Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng đến việc phân tích những biến động mới của thị trường, từ sự dịch chuyển mạnh mẽ sang tiếp thị số, thay đổi trong thói quen và ưu tiên tiêu dùng, cho tới những tác động từ khung chính sách pháp lý, qua đó đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Theo ông Tạ Hoài Nam, Giám đốc Thương mại Xã hội của Tập đoàn Novaon, thương mại xã hội (Social Commerce) đang trở thành “chìa khóa vàng” giúp doanh nghiệp bứt phá doanh thu trong bối cảnh mới. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng trực tuyến, thương mại xã hội còn tạo nên một hệ sinh thái gắn kết giữa giải trí, nội dung và thương mại. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mua sắm vừa tiện lợi, vừa thú vị, nơi họ có thể tương tác trực tiếp với người bán, tham gia các buổi livestream bán hàng, đồng thời tiếp cận những sản phẩm đa dạng thông qua mạng xã hội. Trong số đó, Shopee và TikTok Shop nổi lên là hai nền tảng dẫn đầu, trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng khi mua sắm online và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng thị trường năm 2025. Xu hướng này cho thấy thị trường tiêu dùng Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng “mua sắm giải trí” (shoppertainment), nơi hành vi tiêu dùng không chỉ gắn với nhu cầu mua sản phẩm mà còn là một phần trải nghiệm văn hóa số.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Thịnh, Tổng Giám đốc CGS Việt Nam, nhấn mạnh rằng người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả hay sự tiện lợi mà ngày càng chú trọng đến các yếu tố bền vững khi đưa ra quyết định mua sắm. Họ mong muốn sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường, cộng đồng và xã hội. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tập trung xây dựng những chuỗi cung ứng bền vững, tích hợp đồng thời cả yếu tố môi trường, xã hội và tài chính trong toàn bộ quy trình, từ nguồn cung nguyên liệu, sản xuất cho tới khi sản phẩm đến tay khách hàng. Một chuỗi cung ứng minh bạch, có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh, mà còn giúp doanh nghiệp củng cố niềm tin lâu dài của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh tiêu dùng xanh – số – bền vững ngày càng trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường.