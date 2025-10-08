Xử lý nhanh điểm ô nhiễm để ngăn chặn dịch bệnh sau thiên tai

(Ngày Nay) - Ngày 8/10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng y tế cùng nhân dân chủ động xử lý vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm thứ phát và phát sinh dịch bệnh sau bão số 10. Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác vệ sinh, không xảy ra dịch bệnh.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, cơn bão số 10 từ ngày 27 - 29/9 kèm theo mưa lớn kéo dài tại địa phương đã gây ngập lụt gần 4.000 hộ dân, 350 giếng nước, 27 hội quán, 31 trường học, 8 trạm y tế xã và 2 UBND xã. Các địa phương bị ngập lụt nặng là xã Đức Minh, Đức Quang.

Hiện nay, nước lũ đã rút tại các địa phương. Với phương châm “Nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng các trung tâm y tế phối hợp với trạm y tế xã, thôn, xóm các địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân làm vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cấp gần 1.000 kg hóa chất Cloramin B cho các địa phương bị ảnh hưởng để xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và phòng dịch sau mưa lũ tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, nhất là các dịch bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh ngoài da... Vì vậy, các trung tâm y tế cần tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế xã ra quân xử lý môi trường và nước sinh hoạt cho nhân dân; chú trọng vệ sinh các khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các gia đình, thu gom rác thải, xác động vật chết tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định.

Ngành y tế khuyến cáo, các dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ có nguy cơ xuất hiện. Do đó, người dân cần ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân và khử trùng nguồn nước. Nhờ công tác khắc phục, phòng, chống dịch bệnh sau lũ, vệ sinh môi trường và xử lý nước sinh hoạt được triển khai kịp thời, Hà Tĩnh cơ bản ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

