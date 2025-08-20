Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, người dân chủ động ý thức vệ sinh phòng dịch

(Ngày Nay) - Việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng chống muỗi truyền bệnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết.

Ngày 19/8, tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước với chủ đề "Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh" kết hợp Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định: "Hiện là thời điểm tình hình nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm trên phạm vi cả nước; bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trên thế giới, khu vực và có nguy cơ xâm nhập vào nước ta...; một số bệnh truyền nhiễm khác như: Tay chân miệng, cúm mùa, COVID-19, sởi, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp khác cũng đang lưu hành trong cộng đồng".

Việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng chống muỗi truyền bệnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết. Đặc biệt, các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt và cần sự tham gia chủ động, tích cực của ban, bộ, ngành và toàn thể nhân dân, các em học sinh, sinh viên trên cả nước.

Nhằm phát huy hiệu quả và lan tỏa hơn nữa hiệu ứng tích cực của Phong trào Vệ sinh yêu nước trên toàn quốc, chủ động phòng, chống dịch bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước năm 2025; đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình gia đình, khu dân cư, cộng đồng "Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp" trên địa bàn.

Các địa phương chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết và Chikungunya như: Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy thường xuyên, liên tục, định kỳ hàng tuần; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên trong các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi; kịp thời giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch triệt để, tránh lây lan diện rộng. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân không chủ quan, có kiến thức nhận biết và chủ động phòng bệnh.

Các Bộ, ngành tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước; phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, trường học, cộng đồng, thường xuyên, định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường tại các trụ sở đơn vị; khuyến khích cán bộ, nhân viên thực hành vệ sinh cá nhân, tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, sử dụng nước sạch phòng, chống dịch bệnh; vận động, hướng dẫn nhân dân về các biện pháp vệ sinh phòng bệnh và đặc biệt khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống...

Các hộ gia đình, khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng "Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp" giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc; xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và ăn uống hợp vệ sinh; kiểm soát côn trùng và động vật gây bệnh; cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân và cộng đồng.

Bộ Y tế cũng kêu gọi các đoàn viên thanh niên, học sinh và mỗi người dân chung tay cùng ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.