Xuất khẩu Trung Quốc tháng 8 giảm tốc mạnh nhất nửa năm

(Ngày Nay) - Theo dữ liệu cơ quan hải quan Trung Quốc công bố ngày 8/9, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng trong tháng trước nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tháng gần đây.

Dẫn số liệu chính thức, hãng tin AP cho hay xuất khẩu Trung Quốc đạt 321,8 tỷ USD trong tháng 8, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng con số này lại giảm so với mức tăng 7,2% trong tháng 7. Trong khi đó, nhập khẩu đạt tổng cộng 219,5 tỷ USD, tăng 1,8%.

Thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi với các đối tác thương mại lớn, bao gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc được cho là đem đến lợi ích cho người tiêu dùng nhưng có thể dẫn đến cắt giảm việc làm trong ngành sản xuất.

Trong tám tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu nhiều hơn 785,3 tỷ USD hàng hóa so với nhập khẩu từ các quốc gia khác, theo dữ liệu hải quan hằng tháng.

Kể từ khi nhậm chức vào hồi đầu năm, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế bổ sung 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã rút lại quyết định áp mức thuế thậm chí còn cao hơn sau khi Trung Quốc trả đũa bằng thuế nhập khẩu của mình. Hai nước đang đàm phán để cố gắng đạt được một thỏa thuận thương mại.

Rủi ro thuế quan từ cả hai bên có thể được tăng trở lại đang tác động đến thương mại hai chiều. Trong tháng 8, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 33%, xuống còn 47,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 16% xuống còn 13,4 tỷ USD.

Trong khi đó, xuất khẩu từ Trung Quốc sang EU tăng 10,4% lên 46,8 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ khối 27 thành viên này giảm nhẹ xuống còn 22,8 tỷ USD.

Nhìn chung, xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ giai đoạn tháng 1-tháng 2, khi chỉ tăng 2,3%. Hai tháng đầu năm được báo cáo gộp để giảm bớt những biến động do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã tăng hàng tháng lên 55 triệu USD trong tháng 8, so với 41 triệu USD trong tháng 7, nhưng giảm 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nam châm đất hiếm có khả năng chịu nhiệt cao, rất quan trọng đối với nhiều sản phẩm bao gồm máy giặt, ô tô và máy bay chiến đấu.

Về sản phẩm đất hiếm, Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu. Đáp trả trước các lệnh trừng phạt và thuế quan, vào tháng 4, Trung Quốc đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm, tạm thời dừng sản xuất tại một số nhà máy ở châu Âu và Mỹ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc đóng cửa tại các nhà máy khác. Vấn đề này đã trở thành tâm điểm của vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London vào tháng 6. Trung Quốc đã đồng ý phê duyệt thêm giấy phép xuất khẩu đất hiếm để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh hạn chế bán phần mềm thiết kế chip và động cơ máy bay cho Trung Quốc.