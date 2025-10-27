Xung đột Hamas-Israel: Hamas nhấn mạnh thỏa thuận vẫn ở giai đoạn đầu

(Ngày Nay) - Hamas đang cân nhắc tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên tại Dải Gaza kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền năm 2007; mong muốn tiến hành bầu cử như một bước đệm hướng tới việc thống nhất hàng ngũ dân tộc.

Ngày 25/10, ông Khalil al-Hayya, phó lãnh đạo chính trị của phong trào Hamas, cho biết lực lượng này sẽ tiến vào các khu vực mới ở Dải Gaza để tìm kiếm thi thể các con tin Israel.

Lãnh đạo Hamas cũng cho biết ông đã nói với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner rằng Hamas “ủng hộ sự ổn định.”

Khi được hỏi về khả năng giải giáp, ông al-Hayya nhấn mạnh: “Vũ khí của chúng tôi gắn liền với sự tồn tại của cuộc chiếm đóng. Nếu sự chiếm đóng chấm dứt, số vũ khí này sẽ thuộc về nhà nước".

Ông nói thêm: “Vấn đề vũ khí vẫn đang được thảo luận với các phe phái và các bên trung gian. Thỏa thuận hiện vẫn ở giai đoạn đầu.”

Ông Khalil al-Hayya cho biết Hamas đang cân nhắc tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên tại Dải Gaza kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền năm 2007. Ông nói: “Chúng tôi mong muốn tiến hành bầu cử như một bước đệm hướng tới việc thống nhất hàng ngũ dân tộc."

Ông cũng cho biết Hamas và các phe phái đã thống nhất rằng cơ quan của Liên hợp quốc sẽ chịu trách nhiệm tái thiết Dải Gaza. Bên cạnh đó, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ “đóng vai trò vùng đệm tại biên giới, giám sát và duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza.”

Cuối cùng, ông al-Hayya cũng nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ở mức đáng báo động. Ông bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng nhân đạo. Gaza cần 6.000 xe tải viện trợ mỗi ngày, chứ không chỉ 600 như hiện nay. Chúng tôi không hài lòng với lượng hàng cứu trợ đang được đưa vào và kêu gọi các bên trung gian can thiệp.”

Trong diễn biễn liên quan, Israel đã chấp thuận đề nghị của Ai Cập cho phép đưa thiết bị và nhân viên của nước này vào Dải Gaza để hỗ trợ công tác tìm kiếm thi thể các con tin Israel thiệt mạng. Một quan chức an ninh Israel cho biết đội ngũ và thiết bị của Ai Cập đã tiến vào Gaza.

Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hối thúc phong trào Hamas cần sớm bàn giao thi thể các con tin đã thiệt mạng vẫn đang bị giữ tại Dải Gaza.

Ông Trump nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Hamas phải nhanh chóng bắt đầu trao trả thi thể của các con tin đã thiệt mạng, trong đó có hai công dân Mỹ.”

Cũng trong ngày 25/10, Tổng thống Mỹ đã bắt đầu chuyến công du châu Á. Trong chuyến dừng tiếp nhiên liệu tại Doha (Qatar), Tổng thống Donald Trump đã gặp Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, cảm ơn vai trò trung gian “rất lớn” của Doha trong việc giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Tổng thống Trump cho biết lực lượng quốc tế sẽ sớm được triển khai, khẳng định đây “cần phải là một nền hòa bình bền vững,” đồng thời khẳng định Qatar là “nhân tố then chốt trong ổn định khu vực.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Rubio, người vừa rời Israel, cũng khẳng định Mỹ không mong muốn chia cắt lâu dài Dải Gaza. Ông cho biết lực lượng quốc tế do Mỹ và các nước trong khu vực thúc đẩy sẽ đảm bảo an ninh, hướng tới phi quân sự hóa toàn bộ Gaza, đồng thời để các chuyên gia kỹ trị Palestine cùng cộng đồng quốc tế điều hành giai đoạn tái thiết.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Rubio cho biết Washington đang tham vấn về khả năng trình nghị quyết Liên hợp quốc hoặc một thỏa thuận quốc tế cho phép triển khai lực lượng đa quốc gia tại Gaza.

Theo ông, nhiều nước sẵn sàng tham gia tài chính hoặc nhân sự, song cần có cơ sở pháp lý rõ ràng để triển khai.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza nhằm bảo đảm ổn định khu vực.

Hai bên cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về phục hồi và tái thiết Gaza dự kiến tổ chức tại Cairo vào tháng 11 tới, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Qatar và các đối tác quốc tế để giám sát việc thực thi thỏa thuận.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, quân đội Israel ngày 25/10 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích có mục tiêu tại khu vực trung tâm Dải Gaza, nhắm vào một thành viên của nhóm vũ trang Jihad Hồi giáo bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công binh sĩ Israel. Bệnh viện Al-Awda tại Gaza xác nhận đã tiếp nhận một số người bị thương.

Phía Israel khẳng định hành động này nhằm “loại bỏ mối đe dọa trực tiếp,” trong khi một lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì.

Ngoại trưởng Rubio thừa nhận các vụ việc đơn lẻ “vẫn có thể xảy ra trong giai đoạn đầu sau lệnh ngừng bắn,” song cho rằng hai bên “đã đạt được tiến triển đáng kể trong 12–13 ngày qua”.