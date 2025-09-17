YouTube ra mắt loạt công cụ AI mới nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung

(Ngày Nay) - Ngày 16/9, YouTube đã công bố các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho những nhà sáng tạo nội dung, đồng thời cho biết đã chi hơn 100 tỷ USD cho cộng đồng này trong 4 năm qua.

Phát biểu tại sự kiện ở New York (Mỹ), Giám đốc điều hành YouTube Neal Mohan mô tả AI là một “bước tiến” nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo và kể chuyện trên nền tảng chia sẻ video này, chứ không thay thế vai trò trung tâm của con người. Các sản phẩm mới tích hợp AI hỗ trợ sẽ định hình 20 năm tiếp theo của Youtube. Ông Mohan khẳng định AI là những công cụ được thiết kế “để nuôi dưỡng sức sáng tạo của con người – không hơn, không kém”.

Trong số những công cụ mới được công bố, đáng chú ý là Veo – công nghệ tạo video bằng AI do phòng thí nghiệm Google DeepMind phát triển – hiện đang được tích hợp trực tiếp vào YouTube. Với Veo, các nhà sáng tạo nội dung có thể dễ dàng tạo phông nền chuyển động cho các video ngắn (Shorts), cạnh tranh với TikTok và Instagram Reels. Các công cụ AI mới cũng sẽ cho phép nhà sáng tạo kết hợp một bức ảnh với một video, khiến người trong ảnh dường như đang tham gia vào hành động.

YouTube cũng hướng đến việc hỗ trợ người làm podcast, cho phép họ tạo phiên bản video từ các tập podcast chỉ có âm thanh ban đầu. Ngoài ra, khả năng dịch thuật cũng sẽ tận dụng AI không chỉ để dịch những gì đang được nói trong video, mà còn làm cho chủ thể trông giống như đang thực sự nói ngôn ngữ đó.

Trước nguy cơ ngày càng gia tăng từ các video giả mạo bằng AI (deepfake), YouTube cho biết sẽ sớm đưa vào thử nghiệm một công cụ mới cho phép nhà sáng tạo phát hiện các video sử dụng AI để mạo danh họ.

Được thành lập vào năm 2005 và thuộc sở hữu của Google từ năm 2006, YouTube hiện là nền tảng chia sẻ video miễn phí lớn nhất thế giới với hàng tỷ người dùng toàn cầu.