"150 Năm Di Sản Vươn Cao": Khi câu chuyện di sản Việt được ghi nhận ở sân chơi khu vực

(Ngày Nay) - Một chiến dịch lấy cảm hứng từ hành trình 150 năm gắn với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước vừa được vinh danh tại Giải thưởng PR Awards Asia Pacific 2026. Thành công này cho thấy những câu chuyện về di sản và ký ức cộng đồng vẫn có khả năng tạo sức lan tỏa khi được kể bằng những hình thức tiếp cận mới.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chiến dịch "150 Năm Di Sản Vươn Cao" do Edelman Việt Nam thực hiện đã nhận giải Bạc ở hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (Corporate Branding) tại PR Awards Asia Pacific 2026. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong hạng mục này.

PR Awards Asia Pacific là giải thưởng thường niên trong lĩnh vực quan hệ công chúng và truyền thông tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ nhiều chiến dịch từ các thương hiệu và đơn vị tư vấn truyền thông quốc tế.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch không nằm ở các hoạt động quảng bá đơn thuần mà ở cách khai thác chủ đề di sản như một câu chuyện gắn với cộng đồng. Thay vì chỉ nhìn lại lịch sử phát triển của một thương hiệu, dự án tập trung vào việc kết nối những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ với các hoạt động xã hội và trải nghiệm thực tế.

Trong quá trình triển khai, chiến dịch tổ chức nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như chương trình tôn vinh các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của đất nước, hành trình trải nghiệm di sản qua nhiều địa phương và các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đáng chú ý, chương trình "Hành trình Di sản" đã đi qua 9 tỉnh, thành phố với quãng đường hơn 2.200 km, thu hút hơn 16.000 người tham gia trực tiếp. Thông qua các hoạt động tương tác, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đóng góp của các thế hệ đi trước được truyền tải theo cách gần gũi hơn với công chúng.

“Chúng tôi rất tự hào khi một dự án được phát triển tại Việt Nam nhận được sự ghi nhận từ PR Awards Asia Pacific. Thành tích này là kết quả của nỗ lực từ nhiều đội ngũ tham gia xuyên suốt hành trình triển khai, đồng thời khẳng định những ý tưởng được xây dựng từ sự am hiểu về văn hóa địa phương hoàn toàn có thể tạo ra sức lan tỏa ở quy mô khu vực.” - bà Ngô Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Edelman Việt Nam chia sẻ.

Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước thách thức của quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số, việc tìm kiếm những phương thức kể chuyện mới để đưa di sản đến gần hơn với công chúng đang trở thành xu hướng được nhiều tổ chức quan tâm. Thay vì tồn tại như những ký ức tĩnh, di sản ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực văn hóa có thể tiếp tục được làm giàu thông qua sự tham gia của cộng đồng.

Kết quả tại PR Awards Asia Pacific 2026 phần nào cho thấy các dự án được phát triển tại Việt Nam đang có khả năng tiếp cận những chuẩn mực chuyên môn của khu vực. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy các chủ đề về lịch sử, văn hóa và di sản vẫn có thể tạo được sức hút trong môi trường truyền thông hiện đại nếu được xây dựng bằng những hình thức sáng tạo và gắn với trải nghiệm thực tế của công chúng.