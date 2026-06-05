Be Group vào diện rà soát thuế dù vừa nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc châu Á

(Ngày Nay) - Mặc dù vừa được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế uy tín và công bố nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, C TCP Be Group vẫn nằm trong danh sách các doanh nghiệp được cơ quan thuế đưa vào diện rà soát chuyên đề do ghi nhận tình trạng thua lỗ kéo dài , lãi mỏng…

Mới đây, Cục Thuế - Bộ Tài chính có Công văn số 1927/CT-KTr ngày 31/3/2026 về tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi thấp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế đã lập danh sách hơn 300 doanh nghiệp thuộc diện theo dõi, rà soát chuyên đề.

Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng phát sinh lỗ liên tiếp trong hai năm 2023 và 2024. Trong đó, CTCP Be Group, mã số thuế 0108269207 thuộc phạm vi quản lý của Thuế TP.HCM.

Theo yêu cầu của cơ quan thuế, các đơn vị quản lý trực tiếp sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, phân tích các chỉ tiêu tài chính và đánh giá mức độ rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong năm 2026 đối với các trường hợp cần thiết.

Động thái này nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhưng liên tục báo lỗ, đồng thời kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường nếu có.

Việc Be Group xuất hiện trong danh sách rà soát thuế thu hút sự chú ý khi chỉ vài tháng trước, doanh nghiệp này vừa được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2025.

Tại chương trình này, Be Group được trao hạng mục "Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á" (Corporate Excellence Award), giải thưởng dành cho các doanh nghiệp được đánh giá cao về năng lực quản trị, chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động.

Theo giới thiệu, trong giai đoạn 2021-2024, doanh thu Be Group đã tăng gấp 8 lần. Doanh nghiệp cũng công bố mảng vận tải cốt lõi đã đạt lãi gộp từ tháng 8/2022.

Đáng chú ý, theo thông tin từ doanh nghiệp, năm 2025 là cột mốc Be Group bắt đầu ghi nhận EBITDA dương, phản ánh hoạt động kinh doanh cốt lõi đã tạo ra dòng tiền tích cực trước chi phí lãi vay, khấu hao và thuế.

Sự xuất hiện của Be Group trong danh sách rà soát thuế không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về thuế. Đây là hoạt động quản lý thường kỳ đối với nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng phát sinh lỗ liên tiếp trong nhiều năm.

Trên thực tế, mô hình kinh doanh của các nền tảng công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực gọi xe và dịch vụ số, thường chấp nhận giai đoạn đầu tư kéo dài nhằm mở rộng thị phần. Chi phí cho phát triển công nghệ, thu hút tài xế, khuyến mại người dùng và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thường ở mức rất lớn, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ kế toán dù doanh thu tăng trưởng mạnh.

Trong trường hợp của Be Group, các chỉ tiêu như lãi gộp dương hay EBITDA dương cho thấy hiệu quả hoạt động đã có sự cải thiện. Tuy nhiên, các khoản lỗ phát sinh trong giai đoạn 2023-2024 vẫn là cơ sở để cơ quan thuế đưa doanh nghiệp vào diện theo dõi theo tiêu chí đã được xác định.

Trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển, các doanh nghiệp công nghệ có quy mô lớn đang trở thành một trong những đối tượng được cơ quan quản lý chú trọng theo dõi về nghĩa vụ thuế và tính minh bạch tài chính.

Đợt rà soát chuyên đề năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý đánh giá đầy đủ hơn về cơ cấu doanh thu, chi phí và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ đồng nhưng liên tục báo lỗ, qua đó góp phần đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.