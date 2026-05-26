Tình trạng nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ sẽ kết thúc từ ngày 29/5

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 27-30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Dự báo diễn biến thời tiết trong 24h đến 48h tới, ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa.

Dự báo xa hơn (từ ngày 27/5 đến 4/6), khu vực Bắc Bộ từ ngày 27-30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 29/5 có nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 26/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ là tâm điểm của đợt nắng nóng này.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết ít mây, ban ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới (từ tháng 6-8), nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.