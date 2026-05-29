Thời tiết ngày 29/5: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông về chiều tối; Nam Bộ đề phòng mưa to

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khung giờ cao điểm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan khi có dông.

Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa; vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau đang có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 29/5, mưa dông tiếp tục mở rộng trên các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, sóng biển cao trên 2 m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Nam có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C; phía Nam 31-33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

