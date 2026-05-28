WMO cảnh báo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục trong giai đoạn 2026-2030

(Ngày Nay) - Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới nêu rõ nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3°C đến 1,9°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 28/5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu Trái Đất.

Theo cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay, và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031.

Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5°C-mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2°C và cố gắng giữ dưới 1,5°C.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ toàn cầu năm 2024 hiện được coi là năm nóng nhất lịch sử, cao hơn khoảng 1,55°C so với mức trung bình giai đoạn 1850-1900. Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của hiện tượng El Niño, dự báo có thể quay trở lại vào cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ mới, đặc biệt là vào năm 2027.

El Niño là hiện tượng tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương tăng cao, từ đó gây biến động lớn về mưa, gió và áp suất khí quyển trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo tình trạng nóng lên đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực Bắc Cực, nơi dự báo nhiệt độ trong các mùa đông 5 năm tới sẽ cao hơn khoảng 2,8°C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020, tức cao hơn hơn ba lần mức tăng trung bình toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy xu hướng mưa có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực: lượng mưa có thể tăng tại phía Nam sa mạc Sahara, Bắc Âu, Alaska và Siberia, trong khi khu vực Amazon được dự báo sẽ khô hạn hơn trong cùng giai đoạn.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc vượt ngưỡng 1,5°C trong một số năm riêng lẻ không đồng nghĩa mục tiêu của Hiệp định Paris bị phá vỡ, do mục tiêu này được tính theo xu hướng trung bình dài hạn. Tuy nhiên, việc liên tiếp xuất hiện các năm nóng kỷ lục cho thấy biến đổi khí hậu đang gia tăng nhanh chóng và ngày càng khó kiểm soát.