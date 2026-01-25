Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn

(Ngày Nay) - Israel thông báo đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ rùa biển quốc gia mới, đặt tại Công viên Quốc gia suối Alexander ở miền Trung nước này. Trung tâm dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Địa Trung Hải.
Cơ sở được xây dựng chuyên biệt với tổng kinh phí khoảng 30 triệu shekel (tương đương 9,5 triệu USD), do Cơ quan Thiên nhiên và Công viên Israel (INPA) tài trợ, vận hành. Trung tâm có 10 nhân sự chuyên môn, bao gồm quản lý, bác sĩ thú y và chuyên gia phục hồi động vật biển, cùng khoảng 100 tình nguyện viên hỗ trợ thường xuyên.

Theo INPA, trung tâm mới được thiết kế để thay thế cơ sở điều trị rùa biển tạm thời trước đây, vốn hạn chế về không gian và trang thiết bị. Khu phức hợp hiện đại bao gồm khu cấp cứu và hồi sức tích cực, phòng X-quang, phòng phẫu thuật, cùng các bể nước biển lớn phục vụ chăm sóc và phục hồi rùa biển xanh và rùa đầu to bị thương.

Điểm nổi bật của trung tâm là khu nhân giống rùa biển xanh trong điều kiện nuôi dưỡng có kiểm soát – chương trình được đánh giá là duy nhất trên thế giới hiện nay. Chương trình này nhằm hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đóng góp dữ liệu quan trọng cho các nỗ lực bảo tồn toàn cầu, trong bối cảnh quần thể rùa biển sinh sản tại Địa Trung Hải đang suy giảm nghiêm trọng.

Hiện trung tâm đang triển khai khoảng 20 dự án nghiên cứu, hợp tác với các trường đại học Israel và các nhà khoa học quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực nội tiết học, di truyền và tác động của ô nhiễm môi trường đối với rùa biển.

Ngoài chức năng cứu hộ và nghiên cứu, trung tâm còn đóng vai trò giáo dục cộng đồng. Du khách sẽ được tham quan theo lộ trình khép kín, quan sát trực tiếp các hoạt động cấp cứu, phục hồi và nhân giống rùa biển, đồng thời tìm hiểu những mối đe dọa chính đối với loài này, đặc biệt là rác thải nhựa và ngư cụ bỏ hoang.

Trong năm nay, trung tâm đã tiếp nhận 176 cá thể rùa biển bị thương, phần lớn do vướng rác thải nhựa. Trong số này có 85 cá thể đã được phục hồi và thả trở lại biển. Theo các nhà bảo tồn, chỉ khoảng 1/1.000 rùa con có thể sống sót đến tuổi trưởng thành, cho thấy vai trò then chốt của trung tâm trong việc ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng.

