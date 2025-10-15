80% doanh nghiệp EuroCham tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - EuroCham đã chính thức công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) Quý 3/2025, ghi nhận tinh thần lạc quan rõ rệt trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 14/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa chính thức công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) Quý 3/2025.

Theo đó, ghi nhận tinh thần lạc quan rõ rệt trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Chỉ số đã tăng lên 66,5 điểm, vượt mức ghi nhận trước giai đoạn áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ và đạt đỉnh cao nhất trong ba năm qua - minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp châu Âu giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Điều đáng chú ý nhất là sự cải thiện mạnh mẽ trong tâm lý doanh nghiệp EuroCham khi 80% người tham gia khảo sát bày tỏ lạc quan về triển vọng trong 5 năm tới, và 76% cho biết họ sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư.

Điều đó cho thấy sức hút của Việt Nam vẫn giữ vững bất chấp các yếu tố ngoại cảnh. Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ ‘cận biên’ lên nhóm ‘mới nổi thứ cấp’ càng củng cố kết quả BCI kỳ này, thể hiện niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư quốc tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert ghi nhận, giữ được niềm tin ổn định trong một thế giới đầy bất định là điều đáng chú ý; đặc biệt, khi những căng thẳng địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và thách thức khí hậu đang tái định hình chiến lược thương mại và đầu tư trên toàn cầu Báo cáo BCI Quý 3 không chỉ phản ánh bức tranh kinh tế vĩ mô mà còn ghi nhận những chuyển dịch mang tính cấu trúc đang âm thầm định hình lại môi trường kinh doanh tại Việt Nam: từ cải cách chính sách thị thực và giấy phép lao động, luồng đầu tư xanh, cho đến nỗ lực số hóa các thủ tục hành chính.

Tất cả những chuyển động này đang phác họa rõ nét cách nhìn của các nhà đầu tư châu Âu về tương lai Việt Nam: một nền kinh tế đầy tiềm năng, song vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những nút thắt thể chế để duy trì đà tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Bức tranh thương mại toàn cầu đang thay đổi rõ nét hơn bao giờ hết. Khi Hoa Kỳ triển khai các biện pháp thuế quan mới và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, 31% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang chịu tác động tiêu cực đến kết quả tài chính – mức tăng đáng kể so với 15% trong Quý 2/2025.

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng tương tự, từ 5% lên 9%, phản ánh những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp biết linh hoạt thích ứng giữa làn sóng tái định hình thương mại toàn cầu.

Dù chịu ảnh hưởng từ những biến động này, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Việt Nam vẫn ở mức rất thấp, chỉ 3% doanh nghiệp đang cân nhắc điều chỉnh hoạt động ra ngoài Việt Nam, trong khi 3% khác lại xem xét mở rộng hoặc điều chỉnh hoạt động ngay trong nước. Điều này một lần nữa khẳng định Việt Nam như một điểm đến sản xuất và đầu tư đáng tin cậy, bền vững trong chuỗi giá trị khu vực.

Bên cạnh đó, tuy vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh quy định về "hàng trung chuyển" từ phía Hoa Kỳ và các thỏa thuận thương mại đối ứng vẫn đang trong quá trình đàm phán, phần lớn doanh nghiệp không có kế hoạch điều chỉnh đáng kể trong chiến lược đầu tư hoặc vận hành.

Các yếu tố như tuân thủ pháp lý, biến động thị trường và chiến lược tìm nguồn cung có phần "phức tạp hơn", nhưng chưa đủ mạnh để làm lung lay cam kết dài hạn của doanh nghiệp châu Âu đối với Việt Nam.

Chủ tịch Bruno Jaspaert phân tích, áp lực đang dần hiện rõ, song vẫn nằm trong phạm vi mà EuroCham quan sát được từ các kỳ khảo sát trước.

Niềm tin kinh doanh này cũng song hành cùng tham vọng tăng trưởng của Việt Nam. 42% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5% trong năm 2025, trong khi 23% giữ quan điểm trung lập và 35% bày tỏ sự thận trọng.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP Quý 3/2025 tăng 8,23% so với cùng kỳ năm 2024, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam giữa nhiều biến động

Ông Thue Quist Thomsen, CEO Decision Lab, cho hay, dù tâm lý thận trọng vẫn áp đảo trong đánh giá ngắn hạn, nhưng khi bàn về tương lai, sự lạc quan đã trở nên rõ rệt hơn.

68% doanh nghiệp kỳ vọng nền kinh tế sẽ ổn định và cải thiện trong quý tới, tăng 18 điểm phần trăm so với Quý 2/2025. Đây là một tín hiệu cho thấy cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hướng tới một giai đoạn cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ.

PV
EuroCham Kinh tế Việt Nam Châu Âu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ các tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ảnh minh hoạ.
WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: New York Times.
"Cơn sốt" Taylor Swift vẫn chưa hạ nhiệt
(Ngày Nay) - Nữ hoàng nhạc pop lại một lần nữa viết lại lịch sử âm nhạc khi album mới “The Life of a Showgirl” đạt doanh số 4 triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành, trong đó hơn 1,3 triệu bản là đĩa than – một con số hiếm thấy trong kỷ nguyên số.
nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vướng tin đồn hẹn hò
(Ngày Nay) - Sau bữa tối thân mật tại thành phố Montreal (Canada) hồi tháng 7, nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh được cho là ghi lại cảnh cả hai ôm nhau trên du thuyền ngoài khơi bang California (Mỹ) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát
Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.