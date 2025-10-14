AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Giáo sư Peter Howitt – một trong ba chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, đã đưa ra cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại những khả năng phi thường nhưng cần được quản lý chặt chẽ do nguy cơ “ thâu tóm” mọi cơ hội việc làm của con người. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của AI đối với xã hội và thị trường lao động.

Chia sẻ tại một cuộc họp báo, Giáo sư Howitt nhấn mạnh AI là một công nghệ tuyệt vời, ẩn chứa tiềm năng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khả năng của AI trong việc chiếm lĩnh và thay thế lao động có kỹ năng cao hoặc làm biến mất nhiều việc làm truyền thống. Theo đó, vị giáo sư người Canada khẳng định đây là một xung đột lợi ích cần được điều tiết để đảm bảo lợi ích của toàn xã hội.

AI hiện được xem là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại, sánh ngang với những cuộc cách mạng công nghệ trước đây như sự ra đời của điện, động cơ hơi nước hay sự bùng nổ viễn thông trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Theo Giáo sư Howitt, lịch sử đã từng chứng minh công nghệ không chỉ thay thế lao động mà còn tăng cường hiệu quả lao động nếu được khai thác đúng cách.

Giáo sư Peter Howitt hiện là giáo sư danh dự tại Đại học Brown (Mỹ). Ông là một trong 3 nhà kinh tế được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vinh danh nhờ những công trình nghiên cứu về vai trò và tác động của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong một diễn biến khác, Giáo sư Joel Mokyr thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) - một trong 3 chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025 - tỏ ra lạc quan trước viễn cảnh AI thâu tóm thị trường lao động. Theo ông, máy móc không thay thế con người, chúng chỉ đưa con người đến với những công việc thú vị và thử thách hơn. Thay đổi công nghệ không đơn thuần là loại bỏ công việc cũ, mà còn tạo ra những nhiệm vụ mới. Ông Mokyr nhấn mạnh thách thức lớn nhất với thị trường lao động trong tương lai chính là sự thiếu hụt lao động khi dân số già hóa và lực lượng lao động suy giảm, thay vì tình trạng “ thất nghiệp do công nghệ”.