Ai kiểm nghiệm và kết luận sản phẩm của HUNUFA là ‘sản phẩm đạt chuẩn không độc hại’?

(Ngày Nay) - Hàng loạt sản phẩm của Công ty TNHH HUNUFA trên nhãn có ghi “Sản phẩm đạt chuẩn không độc hại - Đã kiểm nghiệm” màu đỏ, nổi bật, nhưng không rõ về việc kiểm nghiệm này.

Sau trao đổi là… im lặng!

Qua thực tế, phóng viên ghi nhận một số sản phẩm của Công ty TNHH HUNUFA (HUNUFA), trên nhãn có nội dung “Sản phẩm đạt chuẩn không độc hại - Đã kiểm nghiệm” màu đỏ, nổi bật, nhưng không có thêm thông tin về việc kiểm nghiệm.

Đó là các sản phẩm như Ly giấy in hình 160Z (ngày CB: 5/2/2018; số CB: 07/Hunufa/2018); ly giấy in hình 120Z (ngày CB: 5/2/2018; số CB: 07/Hunufa/2018); ly giấy in hình 80Z (ngày CB: 5/2/2018; số CB: 07/Hunufa/2018); ly nhựa 006 (ngày CB: 5/2/2018; số CB: 02/Hunufa/2018); chén nhựa PP Sữa Nhỏ (ngày CB 25/5/2018; số CB: 13/Hunufa/2018); dĩa nhựa 3 ngăn (Ngày CB 25/5/2018; số CB: 12/Hunufa/2018);…

Trên nhãn sản phẩm thể hiện công ty liên quan đến các sản phẩm này là Công ty TNHH HUNUFA, có địa chỉ Lô M19A, đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Để rõ hơn thông tin, phóng viên đã gửi nội dung liên hệ đến HUNUFA cũng như liên lạc với ông Nguyễn Hồng Vũ - Giám đốc HUNUFA. Ông Vũ nói rằng sẽ có người liên lạc và trao đổi với phóng viên.

Sau đó, có người tự xưng là trợ lý của ông Vũ, đề nghị phóng viên cung cấp thêm thông tin. Nhưng sau vài trao đổi, người này nói rằng “Em phản hồi với tư cách cá nhân và không đại diện cho HUNUFA”. Và cho đến nay, đã hơn 20 ngày trôi qua, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ HUNUFA.

Tài liệu Emart Sala cung cấp: Không có bất kỳ kết quả kiểm nghiệm nào!

Với tư cách khách hàng, phóng viên đã liên hệ với Emart Sala - là siêu thị bán các sản phẩm trên, để hỏi về vấn đề kiểm nghiệm.

Vào ngày 19/8, Emart Sala đã phản hồi thông tin, đính kèm các giấy tự công bố sản phẩm, 1 thông báo kết quả giám định và 2 kết quả thử nghiệm. Không có bất kỳ kết quả kiểm nghiệm nào đối với các sản phẩm trên.

Đó là Thông báo Kết quả Giám định ngày 25/5/2018 của Quatest 3 đối với sản phẩm Chén nhựa. Kết quả thử nghiệm ngày 11/6/2018 của Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín đối với sản phẩm Ly giấy in hình.

Tuy nhiên, trong kết quả thử nghiệm này, không ghi thành phần các chất tạo nên sản phẩm. Điều đó có thể dẫn đến một trường hợp, là mẫu ly giấy dùng để thử nghiệm có thành phần cấu tạo không giống với sản phẩm đang bán trên thị trường và có dòng chữ “Sản phẩm đạt chuẩn không độc hại - Đã kiểm nghiệm”.

Và cuối cùng, là Kết quả thử nghiệm của Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins sắc Ký Hải Đăng tại TP.Cần Thơ ngày 23/6/2023 đối với các mẫu Khay, hộp, chai, hủ (lọ), Ly nhựa PP.

Như vậy, trong các tài liệu mà Emart Sala cung cấp, không có bất kỳ kết quả kiểm nghiệm nào mà chỉ là kết quả giám định và thử nghiệm.

“Sử dụng kết quả giám định, thử nghiệm để thay thế cho kiểm nghiệm là không đúng bản chất”

Luật sư Hải Nhi - Công ty Luật hợp danh FDVN, Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng, cho rằng việc sử dụng kết quả giám định, thử nghiệm để thay thế cho kiểm nghiệm là không đúng bản chất và gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Dưới đây là phân tích và góc nhìn pháp lý của luật sư Hải Nhi xung quanh sự việc trên nhãn sản phẩm của HUNUFA có dòng chữ “Sản phẩm đạt chuẩn không độc hại - Đã kiểm nghiệm”.

Theo quy định pháp luật thì hoạt động “giám định”, “thử nghiệm”, “kiểm nghiệm” đều là 03 hoạt động khác nhau. Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007 thì:

Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.

Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.

Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm. (Khoản 7 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010).

Từ các quy định trên có thể thấy: Chỉ có hoạt động kiểm nghiệm mới đưa ra kết luận cuối cùng về sự phù hợp/không phù hợp, đạt/không đạt. Vì vậy, việc ghi trên nhãn “Đã kiểm nghiệm” đồng nghĩa với việc sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm nghiệm chính thức do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện và có kết luận hợp pháp.

Trường hợp doanh nghiệp không có tài liệu chứng minh quá trình kiểm nghiệm này, nhưng vẫn ghi nhãn “Đã kiểm nghiệm” thì đây là hành vi ghi nhãn sai sự thật, vi phạm quy định pháp luật. Việc sử dụng kết quả giám định, thử nghiệm để thay thế cho kiểm nghiệm là không đúng bản chất và gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì: “Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa được thể hiện mã số, mã vạch, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và những nội dung khác (nếu có). Những nội dung thể hiện thêm không được trái với pháp luật và phải bảo đảm trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc trên nhãn”.

Ngoài ra tại điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 có quy định rõ về hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ người tiêu dùng: Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh; hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Như vậy, hành vi của doanh nghiệp hiện mới xác định được dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự nếu chưa phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý nghiêm khắc nếu gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Về chế tài, nếu có các dấu hiệu vi phạm như đã nêu doanh nghiệp có thể bị xử lý vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa: Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó mức phạt tùy theo giá trị hàng hóa phạt tiền từ 200.000 đồng đến 40.000.000 đồng (Khoản 3 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP).

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!

