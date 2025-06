Vụ tã molfix: Sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, mẫu kiểm nghiệm được gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ

Như Ngày Nay đã thông tin, chúng tôi ghi nhận trên sản phẩm tã quần mang thương hiệu molflix có in dòng chữ “Được kiểm nghiệm da liễu tại châu Âu - Không gây dị ứng”, nhưng không rõ kiểm nghiệm như thế nào.

Sản phẩm này được sản xuất tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam, Lô A19-A, Khu Công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Để tìm hiểu rõ về việc kiểm nghiệm này, chúng tôi đã gửi thông tin đến Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam. Tối 19.6, chúng tôi nhận được Thư phản hồi từ Phòng Tiếp thị - Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hayat Kimya).

Trong Thư phản hồi, Hayat Kimya cho biết “sản phẩm tã trẻ em molfix do Hayat sản xuất đã được kiểm nghiệm da liễu tại ITA TEST Laboratoies, đây là phòng thí nghiệm có trụ sở tại Ba Lan, một thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Đây là phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện kiểm nghiệm da liễu”.

Hayat Kimya cũng cho biết thử nghiệm được thực hiện ngày 19.1.2023, với kết quả khẳng định rằng sản phẩm không gây dị ứng đối với da người sử dụng.

“Việc ghi nhận thông tin “Được kiểm nghiệm da liễu tại châu Âu - Không gây dị ứng” trên bao bì là hoàn toàn phù hợp với kết quả kiểm nghiệm thực tế, không vi phạm quy định về ghi nhãn hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm” - Hayat Kimya viết trong Thư phản hồi.

Trong Thư phản hồi, Hayat Kimya còn đề cập đến việc không đưa lên bao bì các nội dung về bên đã thực hiện kiểm nghiệm, cũng như cách thức tiến hành kiểm nghiệm. Công ty này cho rằng, theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, các nội dung đề cập trên không thuộc diện bắt buộc phải nêu tại bao bì, nhãn hàng hóa.

Hayat Kimya không thông tin rõ ràng kết quả kiểm nghiệm?

Bên cạnh Thư phản hồi, Hayat Kimya còn gửi cho chúng tôi Báo cáo kiểm nghiệm Số B - 83319/20282/23 (sau đây gọi tắt là Báo cáo kiểm nghiệm) của phòng thí nghiệm ITA TEST Laboratoies thực hiện ngày 19.1.2023.

Báo cáo kiểm nghiệm có 02 nội dung (nguyên văn tiếng Anh) như sau: “is well tolerated by sensitive skin, in people who are not allergic to any of its compnents, because in this study group product did not cause any irritations and allergic reactions”. (1)

CAUTION: The issued evaluation does not refer to people who are allergic to any of the ingredients of the evaluated product. (2)

Tạm dịch:

“Được dung nạp tốt bởi làn da nhạy cảm, ở những người không dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, vì trong nhóm nghiên cứu này, sản phẩm không gây kích ứng hay phản ứng dị ứng nào.”(1)

CẢNH BÁO: Đánh giá được đưa ra không áp dụng đối với những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm được đánh giá.(2)

Đối với nội dung thứ (1) của Báo cáo kiểm nghiệm, thể hiện là “Được dung nạp tốt bởi làn da nhạy cảm, ở những người không dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, vì trong nhóm nghiên cứu này, sản phẩm không gây kích ứng hay phản ứng dị ứng nào.”

Điều này có thể hiểu rằng sản phẩm sẽ không gây dị ứng với những người không dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm; và phù hợp với làn da nhạy cảm.

Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm in nội dung “Được kiểm nghiệm da liễu tại châu Âu - Không gây dị ứng” là chưa thể hiện hết nội dung của Báo cáo kiểm nghiệm, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng là sản phẩm này không gây dị ứng. Vì trong Báo cáo kiểm nghiệm thể hiện nội dung là “Được dung nạp tốt bởi làn da nhạy cảm, ở những người không dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm….”.

Tại sao Hayat Kimya không in cảnh báo lên bao bì?

Đối với nội dung thứ (2) của Báo cáo kiểm nghiệm:CẢNH BÁO: Đánh giá được đưa ra không áp dụng đối với những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm được đánh giá.

Không hiểu vì lí do gì, trên bao bì sản phẩm tã quần mang thương hiệu molfix, không có nội dung thể hiện sự CẢNH BÁO này, là có dấu hiệu của việc chưa tuân thủ quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau: d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Phụ lục I là quy định về Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa.

Tại Phụ lục I, ở cột số thứ tự 60, tương ứng cột Tên nhóm hàng hóa là các sản phẩm Bỉm, băng vệ sinh, khẩu trang, bông tẩy trang, bông vệ sinh, giấy vệ sinh; trong cột các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn, có nội dung d) Thông tin cảnh báo (nếu có).

Trong Báo cáo kiểm nghiệm, có nội dung: CẢNH BÁO: Đánh giá được đưa ra không áp dụng đối với những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm được đánh giá”.

Tuy tiên, như chúng tôi đã đề cập ở trên, trên bao bì sản phẩm tã molfix không có in nội dung cảnh báo này.

Ngoài ra, Báo cáo kiểm nghiệm cũng thể hiện nội dung nơi gửi mẫu đến phòng thí nghiệm ITA TEST Laboratoies là từ Công ty Hayat Kimya San A.S ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, sản phẩm chúng tôi đang đề cập là được sản xuất tại Việt Nam.

Hiểu rằng mỗi quốc gia/khu vực sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau về yêu cầu chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng kết quả kiểm nghiệm được thực hiện trên mẫu sản phẩm được gửi đến từ công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ, để in trên bao bì sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam là điều khó hiểu, chưa thật sự thuyết phục.

Do đó, chúng tôi đã tiếp tục gửi thông tin trao đổi với Hayat Kimya về những vấn đề trên. Và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được phản hồi từ công ty này.

Trong Thư phản hồi, Hayat Kimya cho biết mình là công ty tiên phong trong ngành hàng sản xuất tã trẻ em, hiện là nhà sản xuất tã trẻ em lớn thứ 4 toàn cầu, sản phẩm có mặt tại hơn 100 quốc gia và được hàng triệu gia đình tin dùng. Hayat Kimya cho biết nhà máy sản xuất của họ tại Việt Nam sản xuất các sản phẩm molflix đang vận hành theo các hệ thống và tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng - do Japan Quality Assurance Organization (JQA) cấp; ISO 1400:2015 và ISO 45001:2018 về Quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe lao động, do Bureau Veritas Holding SAS - UK Brach cấp; các sản phẩm tã molflix đạt Chứng nhận Halal do tổ chức JAKIM cấp. Hayat Kimya cũng cho biết toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy Hayat Kimya được vận hành bằng hệ thống tự động hóa khép kín, hạn chế tối đa tiếp xúc với con người, đảm bảo vệ sinh, an toàn và chất lượng ổn định.