AIA Việt Nam cùng BCNV đồng hành nâng cao nhận thức ung thư vú

(Ngày Nay) - Ngày 13/09/2025 tại Hà Nội,Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam phối hợp cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV), Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình AIA Pink Journey – Hành trình Yêu thương 2025.

Đây là hoạt động tiếp theo trong chuỗi sự kiện AIA Pink Journey năm 2025 đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Bắc Ninh, mang đến nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích tầm soát sớm ung thư vú và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt Nam.

Tại sự kiện, hơn 100 phụ nữ đã được thăm khám và trực tiếp tư vấn bởi các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, giúp giải đáp thắc mắc và nâng cao hiểu biết trong việc bảo vệ sức khỏe. Song song đó, hoạt động tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia y tế và đại diện AIA Việt Nam đã cung cấp những kiến thức thực tiễn về phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư vú, bệnh hiểm nghèo cũng như các giải pháp bảo vệ trong hệ sinh thái Sống Khỏe của AIA Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, AIA Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao tặng 30 suất đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, tiếp thêm động lực cho các em bước vào năm học mới.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Hoạch định Giá trị Cam kết AIA Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, mỗi hoạt động của Hành trình Yêu thương không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực, mà còn tạo nên thay đổi bền vững trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của AIA Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam – từ chăm sóc sức khỏe thể chất, bảo vệ tài chính, đến nâng cao chất lượng cuộc sống.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Đầu Khắc Cường cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự tiên phong và kiên định của AIA Việt Nam trong việc cam kết đồng hành trong các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tôi hy vọng những chương trình ý nghĩa và nhân văn như Hành trình Yêu thương sẽ tiếp tục được nhân rộng để mang lại lợi ích lâu dài cho phụ nữ Việt Nam.”

Năm 2025, AIA Việt Nam đặt mục tiêu 2.500 phụ nữ được tiếp cận với các hoạt động nâng cao nhận thức, thăm khám, tư vấn và tầm soát sớm ung thư vú. Xa hơn, đến năm 2030, chương trình hướng tới 30.000 phụ nữ trên toàn quốc, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và an tâm hơn trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng.