Hơn 1.230 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm đã được AIA Việt Nam chi trả trong 7 tháng đầu năm 2025

(Ngày Nay) - Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) đã chi trả hơn 1.230 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 120.000 trường hợp.

Đây là một trong những minh chứng rõ nét cho cam kết bảo vệ tài chính và đồng hành lâu dài cùng khách hàng mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam.

Cụ thể, hơn 630 tỷ đồng được chi trả cho các quyền lợi liên quan đến sức khỏe như bệnh hiểm nghèo, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, nằm viện và các quyền lợi y tế khác. Gần 450 tỷ đồng dành cho quyền lợi tử vong và hơn 150 tỷ đồng chi cho các quyền lợi còn lại theo hợp đồng.

Tính đến hết tháng 7/2025, AIA Việt Nam đang phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng thông qua mạng lưới gần 200 văn phòng trên toàn quốc. Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm vượt mốc 15.600 tỷ đồng với hơn 1,5 triệu trường hợp được chi trả với trung bình 165–170 tỷ đồng mỗi tháng kể từ năm 2022 đến nay.

Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trong dịch vụ bảo hiểm sức khỏe, AIA Việt Nam đã chính thức triển khai Dịch vụ bảo hiểm sức khỏe AIA từ tháng 7/2024 nhằm xây dựng năng lực quản lý trải nghiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chủ động chăm sóc khách hàng có tham gia bảo hiểm sức khỏe tại AIA Việt Nam. Sau hơn 1 năm triển khai, AIA Việt Nam đã thiết lập mạng lưới đối tác liên kết với hơn 470 bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế nhằm cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí cho khách hàng trên toàn quốc dễ dàng và nhanh chóng. Mạng lưới này sẽ tiếp tục được mở và phủ rộng trong thời gian tới.

Hiện, AIA Việt Nam đang duy trì nền tảng tài chính an toàn với tỷ lệ biên khả năng thanh toán lên tới 191%. Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của AIA Việt Nam đạt 71.523 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2025. Đây là những yếu tố then chốt giúp công ty đảm bảo khả năng chi trả và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong cả hiện tại và tương lai.

Thực thi chiến lược đặt khách làm trung tâm, AIA Việt Nam đồng thời tập trung vào các trụ cột: sản phẩm, vận hành, số hóa và chất lượng đội ngũ tư vấn viên.

Về công nghệ, AIA Việt Nam đã đầu tư mạnh vào nền tảng số, nổi bật là ứng dụng AIA+ – một hệ sinh thái giúp khách hàng theo dõi hợp đồng, tra cứu quyền lợi và gửi yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, AIA Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định bồi thường. Nhờ công nghệ này, quá trình thẩm định trở nên chính xác và nhanh chóng hơn, giúp khách hàng nhận tiền bồi thường chỉ trong thời gian ngắn.

Kết quả là, thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã rút ngắn mạnh mẽ: Hơn 80 % hồ sơ được xử lý trong vòng 24 giờ, 92% hoàn tất trong 2 ngày, và 94,5% trong 5 ngày. Chỉ một số ít hồ sơ kéo dài do cần bổ sung chứng từ hoặc giám định thêm. Đây là minh chứng rõ ràng rằng công nghệ đã góp phần biến đổi quy trình vốn phức tạp thành trải nghiệm nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, AIA Việt Nam xác định rằng công nghệ chỉ là công cụ, còn yếu tố con người mới là cốt lõi. Với chiến lược phát triển “Đại lý Ngoại hạng 3.0”, AIA Việt Nam chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tâm, có năng lực tư vấn toàn diện và thấu hiểu khách hàng. Họ không chỉ đóng vai trò giới thiệu sản phẩm mà còn là người đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình tham gia và sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò bảo vệ tài chính, AIA Việt Nam còn tích cực truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh và chủ động thông qua nhiều chương trình ý nghĩa.

Chương trình AIA Vitality đã giúp hàng nghìn khách hàng thay đổi thói quen, hình thành lối sống tích cực thông qua vận động thể chất, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, AIA Việt Nam đã hợp tác cùng Teladoc Health triển khai dịch vụ “Song Hành Y Tế”, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo từ việc tư vấn y khoa đến kết nối điều trị chuyên sâu.

Với những nỗ lực đó, AIA Việt Nam liên tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua. Tính đến năm 2025, doanh nghiệp đã 10 năm liên tiếp góp mặt trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín do Vietnam Report công bố, đồng thời 2 năm liền được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả – VIE10” ở lĩnh vực Bảo hiểm. Bên cạnh đó, AIA Việt Nam cũng được tổ chức Great Place To Work công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất” tại Việt Nam trong 7 năm liên tiếp và 6 năm liền giữ vững danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”.

Với nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược số hóa toàn diện, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và những nỗ lực không ngừng vì cộng đồng, AIA Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đối tác bảo vệ toàn diện và đồng hành trọn đời cùng khách hàng. Đó cũng là hành trình “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn” mà doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục theo đuổi trong những năm tới.