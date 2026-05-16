Ấn Độ, UAE ký thỏa thuận chiến lược về dầu khí giữa bất ổn Trung Đông

(Ngày Nay) - Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 15/5 đã ký hàng loạt thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, vận tải biển, công nghệ tiên tiến và đầu tư nhằm củng cố cấu trúc của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - UAE.

Các thỏa thuận được hoàn tất tại Abu Dhabi (UAE) sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống nước chủ nhà Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Ấn Độ (ISPRL) và Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC). Theo đó, UAE sẽ nâng mức đóng góp vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Ấn Độ lên 30 triệu thùng, đồng thời, hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC) và ADNOC cũng đạt thỏa thuận về cung cấp LPG dài hạn, góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nấu ăn cho thị trường Ấn Độ.

Về quốc phòng, Ấn Độ và UAE đã ký khuôn khổ hợp tác quốc phòng chiến lược, tập trung vào sản xuất quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh khu vực. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, diễn tập quân sự, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, thông tin liên lạc an toàn và chia sẻ thông tin.

Trong lĩnh vực hàng hải và cơ sở hạ tầng, Ấn Độ và UAE nhất trí thành lập trung tâm sửa chữa tàu tại Vadinar (bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ), ký thỏa thuận phát triển kỹ năng sửa chữa tàu và thúc đẩy hợp tác về cơ sở hạ tầng cảng biển, ven biển. Một thỏa thuận riêng cũng được ký giữa công ty đóng tàu Cochin Shipyard Limited của Ấn Độ và công ty sửa chữa tàu biển Drydocks World có trụ sở tại Dubai (UAE).

Ấn Độ và UAE đồng thời hoan nghênh việc đưa vào vận hành hành lang thương mại kỹ thuật số kết nối cơ quan hải quan và cảng của hai nước, nhằm đơn giản hóa vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực công nghệ, Ấn Độ và UAE nhất trí thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tiên tiến, bao gồm kế hoạch phát triển cụm siêu máy tính phục vụ tham vọng AI của New Delhi.

Đáng chú ý, UAE còn công bố cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào đất nước tỷ dân. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và củng cố thị trường trong nước. Trong đó, Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi và Quỹ Đầu tư và Hạ tầng Quốc gia Ấn Độ dự kiến tìm kiếm cơ hội đầu tư lên tới 1 tỷ USD vào lĩnh vực hạ tầng. Tập đoàn ngân hàng Emirates NBD sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào ngân hàng RBL, trong khi tập đoàn đầu tư đa ngành IHC của UAE đầu tư 1 tỷ USD vào công ty dịch vụ tài chính Sammaan Capital của Ấn Độ.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi đánh giá các thỏa thuận vừa đạt được đóng vai trò “quan trọng” đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - UAE, đồng thời bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy tăng trưởng, thịnh vượng chung.

Đây là chuyến thăm thứ 8 của ông Modi tới UAE trong vòng 12 năm. Abu Dhabi là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du 5 quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ từ ngày 15-20/5. 4 chặng dừng chân tiếp theo sẽ là Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy.