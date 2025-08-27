Ukraine muốn trở thành "cường quốc" dầu khí: Liệu điều này có xảy ra?

Trong khi sự chú ý của thế giới đang đổ dồn vào các cuộc đàm phán hòa bình đầy căng thẳng, Ukraine đang lặng lẽ thực hiện một động thái chiến lược đầy tham vọng: khởi động lại cuộc đấu thầu phát triển các mỏ dầu khí ở miền Tây. Quyết định này không chỉ cho thấy quyết tâm xây dựng một nền kinh tế vững mạnh thời hậu chiến, mà còn là một canh bạc lớn khi tương lai hòa bình của Ukraine vẫn vô cùng bấp bênh.

Tham vọng năng lượng và cam kết hợp tác Mỹ - Ukraine

Theo thông tin từ tờ Kyiv Post và Ekonomichna Pravda, chính phủ Ukraine vừa công bố kế hoạch tổ chức lại cuộc đấu thầu cho hai mỏ dầu khí quan trọng là Svichanska và Mezhyhirska tại các khu vực Lviv, Ivano-Frankivsk và Chernivtsi.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã thông báo chính thức về động thái này trên kênh Telegram cá nhân, nhấn mạnh việc cập nhật các điều khoản đấu thầu. Theo đó, đối tác Mỹ sẽ được trao "quyền mua sản phẩm và đảm bảo rằng không có bên tham gia nào khác được hưởng các điều kiện tốt hơn". Điều này, theo bà Svyrydenko, tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Mỹ - Ukraine về việc thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine.

Quỹ trên, được thành lập vào tháng 4 vừa qua theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, là một minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thỏa thuận này là kết quả của những nỗ lực "không mệt mỏi của Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài" và gửi tín hiệu rõ ràng rằng Washington cam kết hỗ trợ một "Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng".

Trong khi Ukraine đang đầy tham vọng về một tương lai kinh tế vững mạnh, câu hỏi về hòa bình lại là một ẩn số lớn. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng gần đây được cho là "diễn ra suôn sẻ hơn" so với lần gặp trước đó. Tuy nhiên, lập trường của Tổng thống Trump về các điều kiện hòa bình ở Ukraine vẫn còn rất khó đoán.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gợi ý Nga ngừng bắn, nhưng sau đó lại đưa ra quan điểm khác. Ông Trump nói: “Tôi không nghĩ cần phải có lệnh ngừng bắn, bởi vì một quốc gia này hay quốc gia kia sẽ không muốn điều đó". Điều này cho thấy ông Trump ưu tiên một giải pháp lâu dài hơn là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, dù quan điểm này có thể chưa phù hợp với tất cả các bên.

Đặc biệt, ông Trump đã phát biểu trên mạng xã hội Truth Social rằng "Ukraine sẽ không gia nhập NATO" và sẽ không thể giành lại Crimea. Những tuyên bố này có thể gây lo ngại cho Ukraine, nhấn mạnh những rủi ro đối với công cuộc tái thiết và khả năng phục hồi của Kiev.

Canh bạc của Ukraine

Việc Ukraine tiến hành đấu thầu phát triển các mỏ dầu khí trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra có thể được coi là một canh bạc lớn. Một mặt, nó cho thấy sự tự tin của chính phủ Ukraine vào một tương lai hòa bình và ổn định, nơi họ có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, nếu các cuộc đàm phán hòa bình thất bại và chiến sự leo thang, những dự án này sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Tuy nhiên, sự tham gia của các đối tác Mỹ thông qua Quỹ Đầu tư Tái thiết là một yếu tố quan trọng. Nó không chỉ mang lại nguồn vốn và công nghệ, mà còn là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với sự thịnh vượng kinh tế của Ukraine, bất kể những bất đồng về ngoại giao hay chính sách quân sự.

Tóm lại, trong khi cả thế giới đang tập trung vào các động thái hòa bình, Ukraine đang chủ động vạch ra một con đường riêng để trở thành cường quốc năng lượng. Quyết định này không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự kiên cường và tham vọng của một quốc gia đang trong giai đoạn chuyển mình đầy khó khăn.