Anh đối mặt làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng, doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Số vụ tấn công mạng được xếp vào mức “cực kỳ nghiêm trọng” tại Vương quốc Anh đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC) Richard Horne đưa ra thông tin trên tại lễ công bố Báo cáo thường niên diễn ra ngày 14/10 ở thủ đô London.
Anh đối mặt làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng, doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn

Trong những tháng gần đây, một loạt vụ tấn công mạng đã làm tê liệt các thương hiệu lớn nhất của Anh, bao gồm Marks & Spencer, Co-op, và Jaguar Land Rover (JLR). Ông Horne cho biết trong 12 tháng tính đến tháng 8/2025, NCSC – đơn vị trực thuộc cơ quan tình báo Anh GCHQ – đã được yêu cầu hỗ trợ xử lý 429 sự cố an ninh mạng, trong đó 1/2 số vụ có mức độ ảnh hưởng cấp quốc gia. Trong số này có 18 vụ được phân loại là “cực kỳ nghiêm trọng”, tác động lớn đến chính phủ trung ương, các dịch vụ thiết yếu, phần lớn dân số hoặc nền kinh tế Anh.

Cũng theo NCSC, đơn vị này đã xử lý 204 vụ tấn công thuộc 3 mức nghiêm trọng nhất trong cùng giai đoạn, gấp đôi so với 89 vụ được ghi nhận trong 12 tháng tính đến tháng 8/2024.

Trong một tuyên bố, ông Horne nhấn mạnh:“Dù bạn là cá nhân làm việc tại nhà hay lãnh đạo một tập đoàn với hàng nghìn nhân viên, một kế hoạch ứng phó với tội phạm mạng là điều bắt buộc”. Quan chức này cũng nêu bật tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ càng để đối phó với các sự cố về an ninh mạng hoặc sự cố hạ tầng công nghệ thông tin.

Gần đây, một loạt thương hiệu lớn của Anh như Marks & Spencer, Co-op và Jaguar Land Rover (JLR) đã trở thành nạn nhân, bị buộc phải ngừng hoạt động do các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Tình hình này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó của các doanh nghiệp Anh, đặc biệt là các nhà cung cấp nhỏ trong chuỗi cung ứng, những đơn vị dễ bị ảnh hưởng nặng nếu khách hàng lớn đột ngột ngừng hoạt động. Ví dụ điển hình là JLR - tập đoàn sản xuất ô tô hạng sang thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ), đã phải tạm ngừng sản xuất gần 6 tuần, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu bảng Anh (khoảng 66 triệu USD) mỗi tuần. Chính phủ Anh đã bảo lãnh khoản vay trị giá 1,5 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) vào cuối tháng 9 để giúp JLR hỗ trợ các nhà cung ứng.

Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh cho biết các bộ trưởng đã gửi thư tới 350 doanh nghiệp lớn nhất trong chỉ số FTSE, thúc giục họ hiểu rõ các hình thức hỗ trợ hiện có và đưa an ninh mạng trở thành trách nhiệm cấp quản trị trong công ty.

PV
Anh tấn công mạng thiệt hại

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa 2025-2026 chính thức khởi động tại Pháp ngày 14/10, trong bối cảnh giới y tế lo ngại một đợt dịch cúm nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông tới, nhất là sau khi khoảng 17.600 người dân nước này đã bị tử vong do virus cúm hồi năm ngoái.
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
(Ngày Nay) - Sáng 14/10, Hội thảo quốc tế “Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Giáo sư Peter Howitt – một trong ba chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, đã đưa ra cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại những khả năng phi thường nhưng cần được quản lý chặt chẽ do nguy cơ “ thâu tóm” mọi cơ hội việc làm của con người. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của AI đối với xã hội và thị trường lao động.
EU cảnh báo bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia
EU cảnh báo bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, các bộ trưởng tư pháp Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày một tăng từ xe ô tô bị phá hoại, đến nhà bị đột nhập, thậm chí là cả việc bị tấn công. Ngay tuần trước, nhà chức trách Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.
Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn
Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) ban bố báo động đỏ do mưa lớn ở phía Đông tỉnh Valencia, nơi xảy ra trận lũ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng năm 2024.