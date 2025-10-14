Anh đối mặt làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng, doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn

(Ngày Nay) - Số vụ tấn công mạng được xếp vào mức “cực kỳ nghiêm trọng” tại Vương quốc Anh đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC) Richard Horne đưa ra thông tin trên tại lễ công bố Báo cáo thường niên diễn ra ngày 14/10 ở thủ đô London.

Trong những tháng gần đây, một loạt vụ tấn công mạng đã làm tê liệt các thương hiệu lớn nhất của Anh, bao gồm Marks & Spencer, Co-op, và Jaguar Land Rover (JLR). Ông Horne cho biết trong 12 tháng tính đến tháng 8/2025, NCSC – đơn vị trực thuộc cơ quan tình báo Anh GCHQ – đã được yêu cầu hỗ trợ xử lý 429 sự cố an ninh mạng, trong đó 1/2 số vụ có mức độ ảnh hưởng cấp quốc gia. Trong số này có 18 vụ được phân loại là “cực kỳ nghiêm trọng”, tác động lớn đến chính phủ trung ương, các dịch vụ thiết yếu, phần lớn dân số hoặc nền kinh tế Anh.

Cũng theo NCSC, đơn vị này đã xử lý 204 vụ tấn công thuộc 3 mức nghiêm trọng nhất trong cùng giai đoạn, gấp đôi so với 89 vụ được ghi nhận trong 12 tháng tính đến tháng 8/2024.

Trong một tuyên bố, ông Horne nhấn mạnh:“Dù bạn là cá nhân làm việc tại nhà hay lãnh đạo một tập đoàn với hàng nghìn nhân viên, một kế hoạch ứng phó với tội phạm mạng là điều bắt buộc”. Quan chức này cũng nêu bật tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ càng để đối phó với các sự cố về an ninh mạng hoặc sự cố hạ tầng công nghệ thông tin.

Gần đây, một loạt thương hiệu lớn của Anh như Marks & Spencer, Co-op và Jaguar Land Rover (JLR) đã trở thành nạn nhân, bị buộc phải ngừng hoạt động do các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Tình hình này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó của các doanh nghiệp Anh, đặc biệt là các nhà cung cấp nhỏ trong chuỗi cung ứng, những đơn vị dễ bị ảnh hưởng nặng nếu khách hàng lớn đột ngột ngừng hoạt động. Ví dụ điển hình là JLR - tập đoàn sản xuất ô tô hạng sang thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ), đã phải tạm ngừng sản xuất gần 6 tuần, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu bảng Anh (khoảng 66 triệu USD) mỗi tuần. Chính phủ Anh đã bảo lãnh khoản vay trị giá 1,5 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) vào cuối tháng 9 để giúp JLR hỗ trợ các nhà cung ứng.

Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh cho biết các bộ trưởng đã gửi thư tới 350 doanh nghiệp lớn nhất trong chỉ số FTSE, thúc giục họ hiểu rõ các hình thức hỗ trợ hiện có và đưa an ninh mạng trở thành trách nhiệm cấp quản trị trong công ty.