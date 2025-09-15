Hệ thống bầu cử của Nga hứng hàng trăm nghìn cuộc tấn công mạng

(Ngày Nay) - Đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.

Ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova cho biết hệ thống mạng bầu cử nước này đang đối mặt với một cuộc tấn công chưa từng có trong bối cảnh Nga tiến hành bầu cử địa phương.

Theo bà Pamfilova, đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của CEC và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa. Tuy nhiên, các sự cố này không ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu.

Quan chức Nga cho biết hơn 1,4 triệu người đã bỏ phiếu trực tuyến, chiếm 85% số đơn đăng ký, và tổng cộng khoảng 16 triệu cử tri đã tham gia bầu cử các cấp.

Trong lần bầu cử này, cử tri Nga lựa chọn 20 thống đốc bằng hình thức trực tiếp, 1 thống đốc do hội đồng vùng bầu chọn từ 3 ứng viên Tổng thống đề cử, cùng gần 46.000 đại biểu cơ quan lập pháp tại 11 chủ thể liên bang và 25 thành phố.

Hoạt động bỏ phiếu trực tiếp diễn ra ngày 12/9, trong khi các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài mở cửa trong ba ngày từ 12-14/9.