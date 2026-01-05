Không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 5 độ C

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3 - 6 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, chiều tối và đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 5/1 có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10 - 13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2,5 - 3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6m, biển động mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Cùng với đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

