Anh đón tuyết rơi sớm nhất trong vòng 15 năm

Khu vực này ghi nhận lượng tuyết rơi dày nhất trong tháng 11 kể từ năm 2007. Oxfordshire là địa phương đầu tiên tại khu vực có tuyết rơi dày ít nhất 1 cm. Cơ quan chức năng địa phương đã đưa ra cảnh báo băng tuyết ở nhiều khu vực như England, Scotland và Bắc Ireland, với nhiều vùng trên cả nước dự kiến sẽ có tuyết dày tới 10 cm vào ngày 1/12.

Năm nay, mùa Đông đến sớm tại Anh khi nhiệt độ tháng 11 giảm xuống -10 độ C tại một số khu vực ở vùng Đông Bắc England, mức thấp nhất kể từ năm 2016 khi nhiệt độ trong tháng 11 xuống -10,9 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 11 ghi nhận tại Anh là -16,1 độ C vào năm 1912 tại Cumbria.

Luồng không khí lạnh từ Bắc Âu tràn vào Anh ngày 30/11, khiến hơn 30 trường học tại Cornwall, Tây Nam England, phải đóng cửa hoặc mở cửa muộn do điều kiện thời tiết nguy hiểm. Dịch vụ trên nhiều tuyến đường sắt cũng bị hủy hoặc trễ chuyến do băng tuyết.

Văn phòng khí tượng quốc gia Anh (Met) cảnh báo người dân về nguy cơ trượt ngã do băng giá, đồng thời cảnh báo khả năng mạng lưới đường bộ, xe buýt và đường sắt tiếp tục bị gián đoạn. Met dự báo thời tiết lạnh giá sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tuần này. Đợt rét đậm tại Anh có khả năng vượt qua nhiệt độ lạnh nhất trong năm nay, mức -16 độ C ghi nhận tại Altnaharra, Cao nguyên Scotland vào ngày 9/3.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và Văn phòng Met đã đưa ra cảnh báo về sức khỏe do thời tiết lạnh duy trì đến ngày 5/12 ở các khu vực East Midlands, West Midlands, North West, North East, Yorkshire và Humber. UKHSA cảnh báo nguy cơ sương giá qua đêm lan rộng và tuyết rơi trên cả nước trong tuần này, đồng thời khuyến cáo người trên 65 tuổi và người có sức khỏe yếu cần chú ý sưởi ấm phòng ít nhất ở nhiệt độ 18 độ C và giữ nhiệt bằng cách mặc nhiều lớp áo mỏng thay vì một lớp dày.

* Cũng tại châu Âu, ngày 30/11, thủ đô Riga của Latvia ghi nhận lớp tuyết dày tới 21cm, lượng tuyết dày nhất được ghi nhận kể từ tháng 12/2021. Trước tình trạng hoạt động giao thông toàn thành phố bị gián đoạn, Thị trưởng thành phố Riga đã kích hoạt hệ thống "vé tuyết", theo đó người dân được miễn phí sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Riga cảnh báo phải điều chỉnh lịch trình của nhiều chuyến bay trong ngày 30/11 trong khi chờ công tác dọn tuyết được hoàn tất.