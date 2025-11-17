Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 10: “Ở đây ai cũng thương con” - Khi âm nhạc chạm vào nỗi lòng người con xa xứ

(Ngày Nay) - Live Stage 4 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau, nhưng khoảnh khắc khiến toàn bộ khán phòng lặng đi lại thuộc về tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con của team Anh Trai CONGB – một câu chuyện rất đời, rất thật về hành trình rời quê lập nghiệp và tình yêu vô điều kiện của người mẹ.

Live Stage 4 của Anh Trai “Say Hi” 2025 mở ra như một dải cảm xúc nhiều tầng, nơi mỗi đội mang đến một câu chuyện âm nhạc có màu sắc riêng. Nhưng giữa những bản phối rực rỡ, ánh sáng lễ hội và những câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc, “Ở đây ai cũng thương con” của team Anh Trai CONGB trở thành điểm neo gây dư âm mạnh nhất, như một nốt lặng chạm vào phần sâu nhất trong trải nghiệm của người nghe.

Bài hát chọn hướng nhìn thẳng vào một trong những vùng tối nhất của đời sống hiện đại: sự cô đơn của những người con xa xứ. Tác phẩm không kể lại một bi kịch kịch tính mà truyền tải cảm giác nhói buốt của những điều rất thật - ước mơ đổi đời, rủi ro giữa thành phố lớn, những cám dỗ lẩn khuất ở mỗi lựa chọn và sự day dứt khi nghĩ về mẹ. Giai điệu được xây bằng những câu hát tiết chế, không phô trương, như một lời tự sự kéo dài từ tâm can. Chính sự tiết chế đó khiến người nghe cảm nhận rõ hơn từng lớp nỗi lòng: âm thanh tựa như một lá thư không bao giờ gửi đi.

Sân khấu của tiết mục cũng mang một nhịp điệu riêng. Không quá nhiều chuyển động, không màu sắc gây nhiễu thị giác, không hiệu ứng phô trương. Thay vào đó, ánh sáng neon mờ, bảng hiệu đường phố và hơi lạnh của một thành phố xa lạ tạo nên khoảng trống rất lớn - khoảng trống để khán giả đặt nỗi lòng của chính mình vào đó. Khi từng thành viên cất lên câu hát, các giọng được xử lý mềm, tròn, hòa quyện vào nhau tạo cảm giác như một dòng suy nghĩ liên tục. Và rồi khi hình ảnh người mẹ xuất hiện, không khí như đột ngột se lại. Tất cả những điều ấy biến bài hát thành một trải nghiệm không chỉ để nghe, mà để đối diện: đối diện với chính mình, với tuổi trẻ, với tình mẹ, với cả những quyết định khiến mình không thể quay ngược thời gian.

Trong bối cảnh toàn tập, tiết mục này trở nên đặc biệt hơn vì nó đứng giữa những sắc thái trái ngược. Mở đầu tập 10, cũng chính team Anh Trai CONGB mang đến “Vô số lần tình cờ”, một ca khúc citypop pha bossa nova tươi sáng, chỉn chu trong vòng bốn ngày. Bản phối giàu năng lượng, tiếng guitar mềm và nhịp điệu phong cách bossa giúp câu chuyện về những lần gặp gỡ tình cờ trở nên bồng bềnh, như ánh nắng vàng phủ lên khu phố nhỏ. Sự chuyển đổi từ tươi sáng sang lắng đọng ở cùng một team cho thấy cách họ kiểm soát cảm xúc sân khấu đáng chú ý.

Sự tương phản tiếp tục được thể hiện qua những đội còn lại. Buitruonglinh và BigDaddy tạo nên không khí Noel giữa mùa hè trong “Đêm Giáng Sinh mùa hạ”, một bản RnB mang sắc lạnh của mùa đông pha với hơi thở ấm áp của tình yêu đã cũ. Phần solo violin của buitruonglinh khiến giai điệu như mở ra một cánh cửa ký ức, nơi những kỷ niệm đẹp không thể níu lại. Trong khi đó, Negav mang đến “Can I Get Your Love?” - một bản ballad với tinh thần indie, dùng piano làm trục chính và xây dựng trạng thái mơ hồ của cảm xúc muộn màng. Không gian trắng, ánh sáng mờ và đạo cụ ly rượu tạo nên cảm giác tiếc nuối như đang trôi giữa một giấc mơ không thể chạm.

Vũ Cát Tường chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh đồng bộ trong “Thức”. Sự kết hợp giữa pop hiện đại và phần hòa âm nhiều lớp gợi cảm giác như một vòng xoay ký ức. Bọt bóng, ánh sáng xanh và nhịp điệu gần như cinematic tạo ra cảm giác người nghe đang bị kéo ngược vào dòng hồi tưởng. Đặc biệt, hai rapper HUSTLANG Robber và Mason Nguyễn hát trọn vẹn phần của mình thay vì rap, giúp cấu trúc bài thêm bất ngờ và tạo ra một outro hòa giọng khiến sân khấu như chùng lại.

B Ray lại chọn chất liệu rap – pop pha chút hài hước với “Cũng may là Ế”. Bài hát không đặt nặng thông điệp sâu xa mà tập trung tạo ra năng lượng sân khấu đầy ngẫu hứng. Rap Huế của Ryn Lee, giọng hát mạnh của GILL và màu sắc đỏ rực của sân khấu tạo nên một khoảnh khắc đúng tinh thần giải trí: vui, thoải mái, không gượng ép. Đó là một khoảng thở nhẹ giữa những câu chuyện nặng trĩu cảm xúc.

Ở vòng hai, buitruonglinh tiếp tục dẫn dắt không khí bằng “Kẻ hai lời”, một bản pop – ballad được xây dựng theo phong cách nhạc phim Hollywood, lấy cảm hứng rõ rệt từ “City of Stars”. Dải ánh sáng mỏng như màn sương được dựng trên sân khấu không chỉ để tạo hiệu ứng thị giác mà còn mô phỏng đúng trạng thái cảm xúc của bài: một lời hứa yêu và một lời chia ly diễn ra trong cùng một khoảnh khắc.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 11 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 22/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.