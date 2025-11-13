Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 cháy vé Early Bird, đưa công nghệ bàn nâng DMX trở lại hoành tráng hơn

(Ngày Nay) - Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 cháy vé Early Bird chỉ sau một giờ mở bán, khẳng định sức hút không thể cản. Diễn ra ngày 27.12.2025 tại Vạn Phúc City, sự kiện hứa hẹn sân khấu đột phá, trải nghiệm độc quyền và những màn kết hợp bất ngờ.

Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 chính thức khởi động và nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi toàn bộ vé Early Bird “cháy hàng” chỉ sau một giờ mở bán. Sức hút của dàn Anh Trai nói riêng và chương trình Anh Trai “Say Hi” nói chung tiếp tục được khẳng định, mở màn cho chuỗi hoạt động âm nhạc bùng nổ dịp cuối năm.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 27/12/2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM) - nơi sẽ chứng kiến một layout sân khấu hoàn toàn mới cùng loạt khu vực trải nghiệm độc quyền chưa từng xuất hiện trong lịch sử các concert thuộc Vũ Trụ “Say Hi”. Khu Super Fan được thiết kế để khán giả có thể “tay chạm tay” cùng thần tượng, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cự ly gần. Trong khi đó, Sky Lounge mang đến trải nghiệm ngắm sân khấu ở góc nhìn đẳng cấp, với vị trí gần nhất từ trước đến nay.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của concert lần này chính là việc ứng dụng hệ thống bàn nâng DMX Lift Table đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ hệ thống gồm 8 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi bàn có khả năng chịu tải lên đến 1,2 tấn - tương đương trọng lượng của một chiếc ô tô nhỏ. Với khả năng nâng hạ từ 600mm đến 3600mm, vận hành đồng bộ qua lập trình DMX theo thời gian thực, đạo diễn sân khấu có thể tạo ra hàng loạt hiệu ứng thị giác sống động: từ bậc thang, sóng nhấp nhô đến khối hình học chuyển động đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng. Hệ thống có tốc độ nâng đến 12 mét/ phút, hoạt động êm ái, chính xác đến từng milimet, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ nghệ sĩ và vũ công biểu diễn trên sân khấu.

Không chỉ đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và không gian, Anh Trai “Say Hi” 2025 còn mang đến loạt quà tặng độc quyền dành riêng cho khán giả. Tùy theo từng hạng vé, fan sẽ nhận được các vật phẩm đặc biệt như khăn bandana, popsocket, photocard, móc khóa...

Bên cạnh đó, concert lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên các bản hit từng chiếm lĩnh BXH âm nhạc của chương trình được trình diễn trực tiếp, mang đến không khí bùng nổ và cảm xúc chưa từng có. Mỗi phần trình diễn hứa hẹn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu, biến từng khoảnh khắc trở thành một trải nghiệm thị giác, thính giác đỉnh cao.

Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 không chỉ mang đến trải nghiệm sân khấu tốt nhất mà còn hứa hẹn vô vàn sự kết hợp bất ngờ giữa các Anh Trai, cùng những bản hit quen thuộc được “lột xác” trong diện mạo hoàn toàn mới.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 9, Tập 10 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 15 - 16/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.