Anh Trai “Say Hi” 2025 tập 8: khi sân khấu âm nhạc hòa cùng văn hóa đường phố

(Ngày Nay) - Tối 8/11, Anh Trai “Say Hi” 2025 sẽ khép lại Live Stage 3 bằng hai tiết mục cuối cùng cùng phần thi Dance Battle – vòng đấu được xem là “nhiệt” nhất mùa năm nay. Không chỉ mang tính giải trí, đây còn là màn giao thoa thú vị giữa văn hóa hiphop đường phố và ngôn ngữ biểu diễn đại chúng, với sự góp mặt của dàn giám khảo All-Star – những gương mặt hàng đầu trong giới vũ đạo Việt Nam.

Trước khi bước vào phần thi, MC Trấn Thành khuấy động không khí bằng phần dẫn dắt giàu năng lượng, mở màn cho những chia sẻ đầy ngẫu hứng của các đội. Với Phúc Du, nhảy múa là niềm yêu thích có sẵn trong nhóm – và Dance Battle lần này là dịp để “chơi hết mình, đúng nghĩa”. HUSTLANG Robber xem đây là cơ hội lan tỏa văn hóa đường phố, còn Ngô Kiến Huy lại mang màu sắc hài hước đặc trưng khi mô tả đội mình là “hội nói ít, làm nhiều”.

Sự đối lập giữa các nhóm tạo nên bức tranh sinh động. Anh Trai Negav chia sẻ đội sẽ mang đến một tiết mục “đúng nghĩa ‘câm’ và chỉ nhảy”. Anh Trai Cody Nam Võ cho rằng các đội khác chuẩn bị rất chỉn chu như cho một cuộc thi lớn, còn đội anh thì xem đây là “sân nhà”, nơi được tự do thể hiện chính mình. Anh Trai BigDaddy nhấn mạnh tinh thần vui vẻ, nam rapper có thể không phải người nhảy giỏi nhất, nhưng là người “có trend nhảy riêng” với vũ điệu xoay compa quen thuộc. Trong khi đó, Anh Trai Dillan Hoàng Phan khẳng định đội mình sẽ chơi hết sức và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trên sân khấu.

Giữ vai trò “cầm cân nảy mực” là năm giám khảo đến từ các trường phái khác nhau của dance Việt Nam: C2LOW, BBOY B4 (Lê Hiếu), Quốc Tít, Lê Vinh, và MT POP. Điểm chung của họ là hành trình gắn bó lâu năm với nhảy đường phố – lĩnh vực từng nằm bên lề, nay đang trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa đại chúng.

Trong đó, C2LOW – gương mặt quen thuộc của “Vũ trụ Say Hi” – chia sẻ cảm xúc khi thấy những nghệ sĩ underground tỏa sáng trên sân khấu lớn. Anh cho biết bản thân cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng từ khán giả, đồng thời học được rằng chỉ cần yêu bản thân, tôn trọng khán giả và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, “cái chất riêng” của mỗi người sẽ luôn tồn tại, dù ở bất kỳ phiên bản nào: “Khi em xem những tập đầu của Anh Trai “Say Hi” 2025, em đã nhìn được rất nhiều anh em nghệ sĩ khác, bước ra từ underground như em, em đã học được một điều rất lớn từ mọi người là dù em có cố gắng thay đổi ngoại hình tới cỡ nào, hay em có làm việc ở môi trường mainstream và underground ra sao thì chỉ cần mình yêu bản thân, mình tôn trọng khán giả và mình cống hiến hết mình cho nghệ thuật thì cái chất của mình sẽ không bao giờ mất đi mà nó chỉ xuất hiện ở nhiều bản thể khác nhau mà thôi. Đó là điều mà các Anh Trai mùa này đã truyền cảm hứng cho em”.

Những tên tuổi như BBOY B4, Quốc Tít hay Lê Vinh đại diện cho nhiều thế hệ dancer khác nhau, từ sàn thi đấu quốc tế đến các showcase trong nước. Sự xuất hiện của họ cho thấy nỗ lực của chương trình trong việc tôn vinh văn hóa nhảy Việt Nam như một dòng chảy nghệ thuật nghiêm túc, chứ không chỉ là phần “trang trí” của sân khấu giải trí.

Từ nhạc rap, pop đến dance, Anh Trai “Say Hi” 2025 đang cho thấy nỗ lực kết nối giữa nghệ thuật mainstream và underground – hai thế giới tưởng chừng tách biệt. Những nghệ sĩ trẻ bước lên sân khấu không chỉ để thi đấu, mà còn để đối thoại, để khẳng định rằng sự sáng tạo trong nghệ thuật có thể đến từ bất kỳ nền tảng nào.

Khép lại phần giao lưu, MC Trấn Thành ví von Dance Battle năm nay như cuộc đổ bộ của những cỗ máy nhảy múa thực thụ, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ và tràn đầy năng lượng cho Anh Trai “Say Hi” 2025.

Tập 8 của Anh Trai “Say Hi” 2025 lên sóng lúc 19h30, thứ Bảy ngày 8/11 trên HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và VieON.